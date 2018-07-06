Zaman Gazetesi Davasında Kararlar Açıklandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Zaman gazetesi davasında altı gazeteciye terörle bağlantılı suçlardan mahkumiyet cezası verdi.

Mahkeme, gazetenin beş eski çalışanını ise beraat ettirdi.

Darbe girişiminden kısa süre sonra tutuklanan 11 davalıya, terör örgütüne üyelik, Anayasa’yı ihlal, hükümeti devirme girişimi gibi suçlamalar yöneltilmişti. Mahkeme, altı kişiyi silahlı bir terör örgütüne üye olmaktan mahkum etti ancak diğer suçlamaları düşürdü.

Davada köşe yazarı Mümtazer Türköne ve Zaman’ın Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci İbrahim Karayeğen 9, köşe yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan da 8 yıl dokuzar ay hapse mahkum edildi.

Cezaların temyize götürülmesi bekleniyor.

Gazeteciler İhsan Dağı, Lale Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tüm suçlardan beraat ettirildi.

Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan Türköne ve Ünal’ın tutukluluğunun devamına karar verirken, Alkan ve Karayeğen’i ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bu iki kişi seyahat yasağına tabi tutulacak ve polise düzenli olarak imza verecek.