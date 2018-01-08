Zambia’da kolera salgınında ölenlerin sayısı 58’e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Zambiya Sağlık Bakanı Dr. Chitula Chilufya 6 Ekim'de ortaya çıkan kolera salgınında bugüne kadar yaşamını yitirenlerin 58 kişiye yükseldiğini açıkladı. Hükümet otoyol ücretli geçişlerinden elde edilen gelirin bir bölümünü kolerayla mücadeleye aktaracağını duyurdu.
Lusaka'da Pazar günü basına konuşan Sağlık Bakanı Chilufya, kolera vakalarının sayısının 2 bin 426'dan 2 bin 451'e yükseldiğini söyledi. Salgını kontrol altına almak amacıyla, ülkedeki tüm bar ve klüplerin 11:00'den 19:00'a kadar açık olacağını belirten Chilufya, "Bu saatler dışında tüketim yalnızca evlerde olmak üzere kısıtlandırıldı” dedi.
Güvenlik güçlerinin çalışmalarının engellenmemesi için bu saatler dışında tüm ticaretin ve vatandaşların hareketinin kısıtlandığı açıklandı.
Bakan Chilufya, Zambiya halkından "su tüketimini, hükümetin sağladığı su tanklarından" yapmalarını istedi.
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