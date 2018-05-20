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Zarif: ‘Avrupa’nın Desteği Yeterli Değil’

20.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği’nin 2015’teki nükleer anlaşmada İran’ın yararlarını korumak için yeterli çaba serfetmediğini söyledi

Zarif: ‘Avrupa’nın Desteği Yeterli Değil’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği’nin 2015’teki nükleer anlaşmada İran’ın yararlarını korumak için yeterli çaba serfetmediğini söyledi.

Zarif bu açıklamayı Avrupa Birliği’nin enerji şefiyle Tahran’da yaptığı görüşme sırasında yaptı.

Zarif, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesiyle İran kamuoyunun Avrupa Birliği’nden beklentisinin arttığını ancak şu anda Avrupa’nın anlaşma için siyasi desteğinin yetersiz olduğunu belirtti.

Arias Canete de Batılı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu anlaşmayı korumalıyız yani yeni bir anlaşmayı müzakere etmemize gerek yok. Meajımız çok açık. Bu yürürülükte olan bir nükleer anlaşma” dedi.

Anlaşma çerçevesinde Tahran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer çalışmalarını durdurmayı kabul etmişti.

Amerikan yaptırım tehdidi karşısında bazı yabancı firmalar şimdiden İran’dan çekilmenin sinyalini veriyor.

Zarif, “Avrupalı önemli şirketlerin İran’la işbirliğinden muhtemel çekilme açıklamaları Avrupa Birliği’nin anlaşmanın uygulanması taahhüdüne uymuyor” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump'ın 2015 tarihli anlaşmadan ülkesini çekme kararı almasının ardından anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak bir tavır belirleyip belirleyemeyeceği merak konusu.

Avrupa Birliği anlaşmayı korumak istese de Amerika'nın İran'la iş yapan şirketlere yönelik yaptırım tehdidi önemli bir soru işaret olmayı sürdürüyor.

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