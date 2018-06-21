HABER

Zarrab mahkemenin ardından ilk kez ABD'de görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Reza Zarrab, New York'taki Hakan Atilla davasında mahkemede şahitlik yaptıktan sonra ilk kez, üstelik New York sokaklarında görüntülendi.

Zarrab mahkemenin ardından ilk kez ABD'de görüntülendi

ABD’de “Zarrab davası” olarak başlayıp, Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılanmasına dönüşen davada, Reza Zarrab “itirafçı” olmayı tercih etmişti.

Sözcü'nün özel haberine göre Atilla’nın ceza almasının ardından Zarrab’ın hukuki statüsü de belli oldu. Zarrab artık New York’ta “tutuklu tanık” statüsüne alındı. Zarrab, “tutuklu tanık” olarak ABD Federal Cezaevleri Bürosu’nun “tutuklu ekiplerinin” gözetimi altında.

ABD’deki uygulama çerçevesinde “tanıklık” yapacak olan tutuklular, can güvenliklerinin korunması adına ABD Federal Cezaevleri Bürosu’na bağlı hapishanelerde diğer tutuklu ve hükümlülerle birlikte tutulmuyorlar. “Tutuklu tanıklar”, Cezaevi bürosu gözetiminde, adresi açıklanmayan evlerde, farklı isimlerde ikamet ettiriliyorlar.

Tutuklu tanıklar, mahkemeye verecekleri ifadeler sona erinceye ya da can güvenliklerine yönelik tehlikenin ortadan kalktığına inanılınca, cezalarının geri kalanını çekmek üzere, yine yeni kimlikler altında, normal hapishanelere gönderiliyorlar.

İFADE VERMEYE DEVAM EDİYOR

“Tutuklu tanık” statüsünden yararlanan Zarrab da, kaldığı adresi açıklanmayan güvenli evden, ABD Federal Cezaevleri Bürosu güvenlik görevlileri tarafından ihtiyaç olduğunda, ifadesi alınmak üzere ilgili savcılığa getiriliyor.

New York’ta mahkeme yakınlarında çekilen bu fotoğrafta da Zarrab’ın yanında bir güvenlik görevlisi yer alıyor. Zarrab’ın ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görülüyor.

İFADE VERİRKEN İYİYDİ

Zarrab, Aralık ayında New York Güney Bölge Federal Bölge Mahkemesi’nde yaklaşık bir hafta boyunca Hakan Atilla aleyhine tanıklık etmişti. İfadesinde, AKP’li eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ile, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’a verdiği rüşvetleri de anlatmıştı.

Zarrab, kamuoyuna açık yapılan mahkemede ifade verirken son derece sağlıklı idi.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Vize alacaklara müjde! İyi halle 5 yıla kadar...Vize alacaklara müjde! İyi halle 5 yıla kadar...
Almanya'dan ABD'yi 'memnun' eden savunma açıklamasıAlmanya'dan ABD'yi 'memnun' eden savunma açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zarrab ABD mahkeme görüntülenmek tanıklık koltuk değneği New York

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

İlginizi Çekebilir

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne oldu adamın verdiği ifadelerdeki rüşvetler...? Türk adaleti ne yaptı? Kendine göre yorumlayıp, üstüne yattı tabi..
Diğer Haberler
Şok karar! Oylar yeniden elle sayılacak!

Şok karar! Oylar yeniden elle sayılacak!

Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor

Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor

Cezayir'de kopya çekilmesini önlemek için tüm ülkede internet kesildi

Cezayir'de kopya çekilmesini önlemek için tüm ülkede internet kesildi

Vize alacaklara müjde! İyi halle 5 yıla kadar...

Vize alacaklara müjde! İyi halle 5 yıla kadar...

Dünya şokta! Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

Dünya şokta! Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

Herkes öldüğünü sanıyordu, cenazede ortaya çıktı

Herkes öldüğünü sanıyordu, cenazede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.