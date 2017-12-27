Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab’ın Türkiye’deki tüm mal varlığına el konuldu.
Zarrab’ın Bodrum’da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banio" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi.
Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi.
Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından “60 years” ve "Banio" isimli lüks yatlara el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.
(İHA)
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