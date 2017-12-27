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Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 17:31 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD’nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab’ın Bodrum’da bulunan iki yelkenli lüks yatına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab’ın Türkiye’deki tüm mal varlığına el konuldu.

Zarrab’ın Bodrum’da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banio" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi.

Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından “60 years” ve "Banio" isimli lüks yatlara el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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ABD New York reza zarrab bodrum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yelkenli lüks yat

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
intikam operasyonu.benim hırsızlığımı söylermisin.bende sana bunu yaparım.adam zafer çağlayan hakkında rüşvet almaktan işlem yapmıyor.ama gidip yata el koyuyor.
Hayırsever işadamı TÜRK Bayrağımız kullanılarak yandas kanalda ulusa sesleniş yaptırılan ödüller verilen cari açığın yüzde 20 kapatan REZA şimdi oldu kotu adam ya altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainlere ne oldu haaa REZA kandırdı şimdi buyuk bir hirsla hucum
Geç bile kalındı. Yalnız bir ara bakanlarınızın önüne yatacağı Zarraf lüks yatları elde ederken sizlerde menfaatlenirken aklınıza bugünlerin olacağı gelmemiş anlaşılan, şimdi sizlerinde mal varlıklarına el konulacağı ve hesap vereceğiniz günlerin geleceğini yavaş yavaş düşünün artık. Sizler rüşvet verdiklerine hesap soramazken, bizler günü geldiğinde sizlere destek verenlere bile hesap soracağız. Biz soramazsak 'Allah' soracak her şeyin hesabını.
DÜNÜN KAHRAMANI, BU GÜNÜN ŞARLATANI... NEDEN SUÇLU ACABA? BAKAN VE ÜST KADEMEYE RÜŞVET VERMEKTEN Mİ? VATAN HAİNİ DEMEYİN ÇÜNKÜ ÜLKE CARİ AÇIĞIMIZIN %20 SİNİ KARŞILAMIŞTI..! RÜŞVET VERDİĞİ KİŞİLERİN 3 NCÜ DERECE AKRABALARINA KADAR MENKUL VE GAYRİMENKULLERİNE EL KOYUN Kİ İNANDIRICI OLUN.
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