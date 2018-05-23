Zehirlenen Casusun Kızı Konuştu

Rusya’nın en ünlü casuslarından birinin kızı olan Yulia Skripal, babasıyla birlikte bir suikast girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. İngiliz yetkililer olayın sorumlusunun Rusya olduğunu iddia ediyor. Skripal ise zehirlenme olayına rağmen uzun vadede ülkesine geri dönmek istediğini söyledi. Reuters haber ajansına verdiği özel demeçte Skripal, saldırının sinir gazıyla yapılmış olmasının şoke edici olduğunu söyledi, ‘‘Hayatım altüst oldu’’ diye konuştu. Sokakta bilinçsiz halde bulundular Yulia ve Rusya askeri istihbaratının eski üyelerinden babası Sergei Skripal 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde sokaktaki bir bankta bilinçsiz şekilde bulunmuştu. 33 yaşındaki Yulia Skripal 20 gün boyunca komada kaldı. Skripal ‘‘Uyandığımda ikimizin de zehirlendiğini öğrendim’’ dedi. İngiliz devletinin koruması altındaki Skripal, Reuters muhabiriyle Londra’da gizli bir yerde bir araya geldi. Yulia Skripal, zehirleme olayından yaklaşık beş hafta sonra hastaneden taburcu edildi ve bu güne kadar basın karşısına çıkmadı.

Skripal, ‘‘Bu suikast girişiminden sağ çıkabildiğimiz için ikimiz de çok şanslıyız. Tedavimiz yoğun, acılı ve üzücüydü’’ ifadelerini kullandı. ''Ülkeme dönmeyi umuyorum'' Rus casusun kızı, ‘‘Fiziksel ve duygusal olarak yaşadığım tüm yıpratıcı değişikliklere alışmaya çalışırken önce babama tamamen iyileşinceye kadar yardım edeceğim. Uzun vadede evime, ülkeme dönmeyi umuyorum. Bazı konulara doğrudan değinmek istiyorum’’ diye konuştu. Rusça konuşan Skripal açıklamasını hem İngilizce hem Rusça yazarak imzaladı. Yulia Skripal kameraya konuştuktan sonra soruları yanıtlamayı reddetti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Skripal’ların 1970 ve 1980’lerde Sovyet ordusu tarafından geliştirilen, Noviçok adlı ölümcül bir sinir gazıyla zehirlendiğini söylemişti. May, zehirleme olayından Rusya’yı sorumlu tutuyor. Bu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa topraklarında kullanılan ilk askeri düzeydeki sinir gazı. Avrupa’daki müttefikleri ve Amerika, May’in açıklamasına destek verdi ve çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı ederek Soğuk Savaş’tan bu yana görülen en büyük sınırdışı eylemini gerçekleştirdi.

Rusya da buna Batılı diplomatları sınırdışı ederek yanıt verdi. Moskova, saldırıyla bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor ve İngiliz istihbaratını saldırıyı Rusya karşıtı kamuoyu algısı yaratmaya çalışmakla suçluyor. ''Skripal zorla konuşmuş olabilir'' Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Yulia Skripal’ın zorla konuştuğu izlenimine kapıldığını söyledi. Peskov, onu şu ana kadar görmediklerini ve hiç haber almadıklarını kaydetti. Londra’daki Rusya büyükelçisi Alexander Yakovenko, defalarca Rusya vatandaşı Yulia’yı görmeyi talep etmişti. Skripal açıklamasında, ‘‘Rusya Büyükelçiliği’nden gelen yardım taleplerine minnettarız ancak şu an onlardan yardım almak istemiyorum’’ ifadelerini kullandı. Skripal, ‘‘Önceki açıklamamı da tekrar etmek istiyorum; benim ve babamın yerine bizden başkası konuşamaz’’ dedi. Saldırı üzerindeki sır perdesi varlığını hala koruyor. Saldırının nedeni ve Sovyetler Birliği’yle özdeşleşmiş bir zehirle yapılmasının nedeni de anlaşılamıyor. Rus yetkililer, Rusya’nın Kremlin tarafından 2010 yılında bir casus değişimi anlaşmasıyla affedilen yaşlı bir casusa neden saldırmak isteyeceğini sorguluyor.