Zehirlenme krizinde İngiltere’ye destek artıyor

Rusya’dan ise zehirlenme olayında sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddeden yeni bir açıklama geldi.Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere'ye destek veren ülkelerin sayısı artıyor. Lüksemburg, Malta ve Slovakya da Çarşamba günü Moskova Büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’ye desteğin tam olduğu ifade edilerek "Lüksemburg'un Moskova Büyükelçisi’ni istişareler için geri çağırma” kararı aldığı belirtildi. Ancak, Lüksemburg Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek.

Lüksemburg'un yanı sıra Malta da Moskova Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırdığını duyurdu. Ancak Malta da, Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.

Slovakya'dan da benzer bir açıklama geldi. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını açıkladı. "Geçen 25 yılda Moskova Büyükelçimizi hiç geri çağırmamıştık” diyen Lajcak, bunun diplomatik açıdan çok ciddi bir adım olduğuna dikkati çekti. Slovakya da Rus diplomatları sınır dışı etmedi.