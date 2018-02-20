Zengin işadamı, 13 bebeğin babalık haklarını kazandı

Bangkok Merkezi Çocuk Mahkemesi ''Kötü bir mazisi bulunmayan biyolojik babaları sayesinde 13 çocuğun kavuşacakları mutluluk ve fırsatlar gözönünde bulundurularak taşıyıcı annelerden dünyaya gelen 13 çocuğun davacının yasal çocukları olduğuna karar verildi'' açıklamasını yaptı.

Davada hazır bulunmayan Japon işadamına taşıyıcı annelerin haklarından feragat etmelerinin ardından 'tek başına ebeveynlik hakkı' tanındı. Daha önce 2015 yılında 3 bebeğin babalık hakkını kazanmış olan Shigeta, hakkındaki soruşturmada çocuk kaçakçılığı ve organ ticaretiyle ilgisinin olmadığı sonucuna varılmasının ardından, diğer 13 bebeğe de kavuştu.

'Bebek fabrikası' diye anılan dava kapsamında yabancılar için ticari amaçlı taşıyıcı annelik de yasaklandı. TEK EBEVEYN OLDU

Tayland yargısı tartışmalı bir karara imza attı. 'Bebek fabrikası' lakabıyla anılan Japonya'dan 28 yaşındaki zengin işadamı Mitsutoki Shigeta'nın, spermlerini verdiği Tayland'daki taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen 13 bebek üzerinde babalık hakları olduğu kabul edildi.

Shigeta 2014 yılında Interpol tarafından soruşturulurken Bangkok'taki dairesi basıldığında içerde taşıyıcı anneden doğma 9 bebek, çocuk bakıcıları ve hamile bir taşıyıcı anne bulunmuştu. Bunun üzerine elinde bir bebekle Tayland'ı terk ederken görüntülenen Japon işadamı, daha sonra çocukların velayet hakkına sahip olmak için Tayland devletine dava açtı.

'KOCAMAN BİR AİLE İSTİYOR'

Taşıyıcı annelerle bu kadar çok çocuğu dünyaya getirtmesinin gerisindeki sebepler hep merak konusu olan Shigeta'yı avukatı ''Kendisi büyük bir ailede yetişti. Tüm istediği kocaman bir aile. Zengin bir aileden geldiği için hepsine gayet düzgün bakabilir'' diye savunageldi. Sonunda Tayland yargısı da bu savı kabul etmiş oldu.

Kamboçya, Hindistan ve Ukrayna'da da çocukları olduğu sanılan ve yüzlerce çocuğa babalık yapmak istediği iddia edilen Shigeta, enformasyon teknolojisinden (IT) zengin olmuş bir babanın oğlu olarak birçok şirketi yönetiyor.

Hiç evlenmeyen Japon işadamı, taşıyıcı annelere 12.500 dolara varan ödemeler yaparken çocuklarının geleceğini garantiye alan ve teminat fonlarını da içeren planları mahkemeyle paylaştı.