'Zeytin Dalı aleyhinde paylaşım' operasyonu: Halkevleri Eş Genel Başkanı Aktaş dahil 18 gözaltı kararı

Halkevleri'ne yakın haber sitesi sendika.org'un haberine göre gözaltına alınan kişiler arasında Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Cumhur Yavuz, Furkan Bircan, Necla Vuranok, Durak Soyaslan, Sedat Çakmak ve Öğrenci Kolektifleri'nden Tankut Serttaş, Meziyet Yıldız ve Eylem Esen Arabacı da bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı Operasyonunu' protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkındaki gözaltı işlemlerine devam edilmektedir" ifadelerinin yer aldığını duyurdu.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve eski başkanı Oya Ersoy, dosyada gizlilik kararı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, gözaltıların gerekçesini "sosyal medyada terör propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunmak" olarak duyurdu. AA'ya göre 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ancak 7 kişi adreslerinde bulunamadığı için gözaltına alınmadı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da olduğu 11 kişi Ankara'da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın daha önce de, Hopa'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi sırasında atılan gaz nedeniyle Metin Lokumcu'nun ölümünü protesto ettiği sırada polis müdahalesiyle kalçası kırılmıştı. Olayın ardından Erdoğan'ın Dilşat Aktaş hakkında söylediği "Kız mıdır kadın mıdır bilemem" sözleri uzun süre tartışılmıştı.

Antalya'da da 10 Halkevleri üyesi gözaltında

Halkevleri, bu sabahki operasyonun ardından bir açıklama yayınlayarak "Halkevleri memlekettir, memleketi susturamazsınız" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Halkevleri, bu halka ait 86 yıllık onurlu bir tarih ve gelecektir. Bu halk ne tarihini savunmaktan ne de geleceğini kendi elleri ile kurmaktan vazgeçecek! Halkevleri, 1950'in baskı rejimini, 12 Mart faşizmini, 12 Eylül faşizmini hedefi oldu, dimdik ayakta kaldı. Çünkü Halkevleri halktır, memlekettir! Halkevleri susmaz, memleket susmaz!"

Sendika.org'a göre Halkevleri'nin Antalya'da da 10 üyesi gözaltında bulunuyor. Bu kişiler 20 Şubat'ta, Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Kutay Meriç'in Ankara'da gözaltına alınmasını protesto etmelerinin ardından gözaltına alınmıştı.