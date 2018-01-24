AFP

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, 5'inci gününde. Anadolu Ajansı (AA), Şeyh Horoz bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla sızmaya çalıştığı belirtilen "PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın son yaptığı açıklamada da, harekât kapsamında "şu ana dek en az 260 teröristin öldürüldüğü" duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca Çarşamba günü Ömer Uşağı Kuzeyi bölgesinde girilen çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtilmişti.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar 3 asker (Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı) yaşamını yitirdi.

AFP'Erdoğan Trump'la bugün telefonda görüşecek'Afrin bölgesindeki askeri hareketlilik sürerken, hükümet cephesinden diplomatik süreçlere ilişkin açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.