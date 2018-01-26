Zeytin Dalı Harekâtı-ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey: ABD, Ankara ve PYD'yi yeniden uzlaştırmalı

Son Güncelleme 5 saat önce 26.01.2018 03:23 |5 saat önce

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Chicago Tribune gazetesi için eski Dışişleri Bakanlığı kıdemli danışmanı David Pollock ile birlikte kaleme aldığı makalede, Washington'un Ankara ve PYD'ye ortak düşmanları İran ve Esad'ı hatırlatarak bir uzlaşı zemini hazırlaması gerektiğini söylüyor.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jaffrey, Chicago Tribune gazetesi için eski Dışişleri Bakanlığı kıdemli danışmanı David Pollock ile birlikte kaleme aldığı makalede, her ne kadar Afrin harekâtı ile diplomatik çözüm ihtimalleri azalmış gibi gözükse de, Washington'un Suriye'de birbiriyle savaşan iki müttefikini uzlaştırabileceğini yazıyor: "ABD'nin ilk adımı PYD'nin PKK ile arasına mesafe koymasını sağlamak olmalı. Aynı anda Türkiye'yle yapılacak olan temaslarda, PYD'nin 2012'de verdiği 'Silahlar PKK'ya gitmeyecek' sözünü büyük ölçüde tuttuğu hatırlatılmalı. "Türkiye ve PYD'nin 2015 yılına kadar birlikte uyumlu biçimde çalıştığını hatırlamakta fayda var. Kobani'de IŞİD'e karşı operasyonların önünü koordinasyon içerisinde açmışlardı. "PYD'nin lideri Salih Müslim Türkiye'ye ziyarette bulunmuş, Ankara tarafından ağırlanmıştı. "Türkiye'de çözüm süreci çökünce, PYD ve Ankara arasındaki yakınlaşma da sonlandı. O noktadan sonra ABD'nin PYD'ye verdiği askeri destek Türkiye için sürekli bir rahatsızlık haline geldi.

ÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda AFP James Jeffrey, 2008 - 2010 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma YENİ BİR KOORDİNASYON ZEMİNİ "İkinci adım, PYD, Türkiye ve Türkiye destekli Suriyeli muhalifler arasında doğrudan diyalog kanallarının oluşturulması olmalı. "Kaynaklarımız bize, tüm tarafların istemeyerek de olsa bu seçeneğe açık olduğunu söylüyor. "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un son açıklamalarının ardından PYD'nin eski Avrupa sözcüsü Nawaf Halil, beklenmedik bir şekilde açıklamayı 'dengeli' bulduklarını söyledi. "Bahsettiğimiz aktörlerin tümü Esad yönetimine ve İran etkisine karşı çıkıyor. Kendi aralarında çatışmaktan kaçınıp güvenliklerini karşılıklı olarak sağlamlaştırmak ve ABD ile diplomatik bağları korumak hepsinin çıkarına. "Üçüncü adım daha zor ama acilen yerine getirilmesi gerek. ABD, Kürtlerden gelebilecek olan herhangi bir ayrılıkçılık hareketine ve PYD-PKK arasında olası işbirliğine Washington'un aktif olarak karşı çıkacağı konusunda Ankara'yı inandırmalı. "Washington bir yandan da Suriyeli Kürtlere dönerek Türkiye'nin PYD kontrolündeki bölgelere askeri operasyon düzenlemesinin önüne geçeceği taahhüdünü verebilmeli.

"PYD bölgelerindeki ABD askeri varlığı bu taahhüdü daha da inandırıcı hale getirebilir. Sosyal medya devlerine Afrin ayarı! Jaffrey ve Pollock, PYD lideri Salih Müslim'in 2014'te Ankara'yı ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu hatırlatıyor ve 'Benzer bir diyalog mekanizması yeniden kurulabilir' diyor. 'PYD VE ANKARA YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR' "Uzun vadede şu an bölgede birbiriyle çatışan bu iki aktör arasında resmi olmayan bir müttefiklik dahi inşa edilebilir ve böylece İran ile Esad'a karşı ABD'nin Suriye'deki çıkarları korunabilir. "Bu eşgüdüm sağlanamazsa, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri varlığı ve Washington'un mevcut Suriye politikası sürdürülemez hale gelir. "Böyle bir gelişme Türkiye'nin de çıkarına olmaz. Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı "Zira ABD'nin Suriye politikası başarısızlığa uğrarsa Türkiye tüm kuzeydoğu Suriye'yi ciddi bir direnişe karşı kontrol etmeye girişmek durumunda kalabilir. ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı, PYD kontrolünde bulunan kuzeydoğu bölgesinde yoğunlaşmış durumda. 'KARŞILIKLI TAVİZLER HERKESİN ÇIKARINA HİZMET EDER'