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Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

29.01.2018 15:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

BM ve UNICEF, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genelkurmay yetkilileri ise sivil kayıplara yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek, bu iddiaları 'Kürt grupların propagandası' olarak nitelendiriyor.

Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

Türkiye'nin Afrin'de 'terör örgütlerine yönelik' olduğunu açıkladığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda onuncu güne girilirken, harekat ve çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren sivillerin sayısı arttığı iddia ediliyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait sivil ölüm açıklamaları ve Afrin'deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir Genelkurmay yetkilisi ise, operasyonda sivillerin yaşamını yitirdiği iddialarının doğru olmadığını söylüyor ve Türkiye'nin sivil kayıpları engellemek amacıyla her türlü önlemi aldığını belirtiyor.

Yetkili, sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu ifade ediyor.

BM VE UNICEF'İN SİVİL ÖLÜM AÇIKLAMALARI

Sivil ölümlerle ilgili ilk açıklama yapan kuruluşlardan biri BM oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, geçen Salı günü düzenlendiği haftalık basın toplantısında, 'bombardıman ve çatışmalar nedeniyle bazı sivillerin öldüğünü' söyledi.

Dujarric, tüm taraflara 'sivilleri koruma' çağrısı yaptı.

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ise Cuma günkü açıklamasında Afrin'deki çocuk ölümlerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF, Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin kentinde devam eden şiddette, en az 11 çocuğun öldüğü ve bundan daha fazlasının yaralandığına dair endişe verici haberler almıştır.

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"Afrin'de aileler bölge içinde başka yerlere kaçıyorlar, daha önce yerinden ayrılmış 125 binden fazla insanın kaldığı, çok kalabalık kamplarda korunmaya çalışıyorlar, sert kış şartlarına maruz kalmış olarak ve şoke edici zor şartlarda yaşıyorlar. Güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyenlerin Afrin'den ayrılmasına engel olunduğu bildiriliyor.

"Şiddetin çok yoğun olması nedeniyle ailelerin binalarının bodrumlarında kapandığı haberleri geliyor."

Fransız Haber Ajansı AFP'nin Afrin'deki bir hastaneden geçtiği fotoğraflarda da ölü ve yaralı çocuklar görülüyor.

SOHR: 42 SİVİL ÖLDÜ

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Pazar günü yaptığı açıklamada çatışmalar sırasında 42 sivilin öldüğünü belirtti.

SOHR, operasyonun başlamasıyla Pazar sabahına kadarki süre zarfında ölen sivillerin sayısının bu olduğunu, bu sivillerin 12'sinin çocuk, yedisinin kadın olduğunu belirtti.

SOHR, ağır yaralı sivillerin olması ve harekatın sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğini aktardı.

BBC'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ YEREL KAYNAKLAR**: SAYI ARTIYOR**

Afrin'deki sivil kaynaklar da sivil ölüm sayısının onlarca olduğunu söyledi.

BBC'nin Perşembe akşamı görüştüğü, Afrin'deki bir hastanenin müdürü, Perşembe itibariyle yaklaşık 40 sivilin öldüğünü, 128 kişinin yaralandığını belirtti.

BBC Türkçe'nin Afrin'den görüştüğü yerel gazeteciler de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti ve sayının arttığını söyledi.

SURİYE RESMİ HABER AJANSI: 86 SİVİL ÖLDÜ

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Pazar günü yayımladığı haberde, harekât boyunca toplam 86 sivilin öldüğünü, 198 sivilin yaralandığını bildirdi.

SANA ayrıca harekat ve çatışmalarda sivillerin evlerinin büyük zarar gördüğünü, Selahadin Eyyubi Camii, Jandaris mezarlığı ve Ain Dara gibi tarihi eserlerin de hedef olduğunu bildirdi.

AFP Hükümet sözcüsü Bekir Bozdaü, sivil ölümleri iddialarına yönelik olarak "Sivillere TSK'nın zarar vermesi düşünülemez. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir" diyor.

HÜKÜMET NE DİYOR?

Türkiye'de farklı yetkililerden yapılan açıklamalarda, harekâtın en başından bu yana sivilleri hedef alınmadığı ve buna özen gösterdiği belirtiliyor.

BBC iddiaları sormak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay'la temasa kurdu.

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Sorularımızı yanıtlayan Genelkurmay'dan bir yetkili, Türkiye'nin düzenlediği harekat sırasında sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Yetkili, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların Afrin'deki Kürt gruplardan kaynaklandığını ve "propaganda" olduğunu savunuyor.

Genelkurmay yetkilisi, sosyal medyada dolaşan görüntü ve fotoğrafların birçoğunun sahte olduğunu ve başka yerlerde, başka zamanlarda çekildiğini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekatla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamaların tamamında, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadesine yer verdi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Sivillere TSK'nın zarar vermesi düşünülemez. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir. Türkiye uluslararasıtoplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı için ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK sivil Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Bana kalsa direk haritadan silinsin dünyaya bir faydaları bulunmayan bir topluluk bedevi gibi yaşayan komple sorun ortadan kalkar
@ecozer_1994 senin gibi bedevileri ortadan silmek lazım.
eli silahlı sivil olmaz, çocuk ve kadın militanlarını özellikle sivil kıyafetle gezidiyor pkk böylece sivil süsü veriyor
@waltran_09 İLERİYİ GÖREMEYEN VE DEVAMLI ÇOCUK GİBİ KANDIRILANLAR YÜZÜNDEN BİR ÜLKENİN DÜŞTÜĞÜ ORTAM.DAHA DÜNE KADAR KOBANİYİ KURTARMAK İÇİN KÜRT MİLİTANLARA BİR ELİNDE LAHMACUN BİR ELİNDE SİLAH SIRITARAK SINIRDAN GÖNDERMİŞTİK.AYRICA SALYA SÜMÜK ŞİWAN,PYD LİDERİNE BAYRAĞIYLA RESMİ TÖREN.BALIK BEYİNLİ OLMAYIN HERŞEYİ SÜZGEÇLEYİN.
çok ayıp ettin bm! nasıl olurda hangi mantıkla kabul edersin kürtlerin insan olduğuna inanırsın. hepsi türklerin yok etmesi gereken yaratıklar türklerin toprağı gözlerine girsin yeter..neyse uzatmıcam tsk 200 uçakla 1200tankla gül dağıtıyor zaten veya ben ne diyorum ki şimdi ypg bi roket atar camiye cani dinsiz imansız olurlar ne de olsa 100 yıllık devletin hava savunması yok ordaki mitlerin ne yaptığını bilmiyoruz sanki!
@mardinin_prensi senin rumuzun mardinin vatansızı, mardinin teröristi olmalıymış. Lavuk pkk lılarda etek altına saklanmasın, sivilleri kalkan yapmasın... anladın mı..ABD ırakta ışıd'ı temizlerken sivil kayıp vermedi mi. daeş de sivilleri kalkan olarak kullanmadı mı. ABD tank la gül mü dağıttı.yezit...
TSK hiçbir zaman tarihinde sivil öldürmemiştir ancak sivil denilen elinde silah olan kişiler saldırı yapıyor yada yaptırılıyorsa elbette silahlı kuvvetlerde gereğini yaparlar bizamanlar amerikan askerleride ocuk bombaların sivillerin bombacıların saldırısına uğradılar ne yaptılar elbette gereğini yaptılar bu iyi biline
Adamalar islam topraklarında sivil,asker demeden katliam yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar.Satılmış Yahudi medyası bunları neden haber yapmıyor? Emperyalist ve katliamcı,terör devleti Abd nin taşeron terör örgütlerinin propagandasına güya inanıp haber yapıyorlar.Şu kesinlikle bilinmelidir;artık dünya terör devleti Abd den bıktı,sonları yakındır inşallah.
Sivil kayıpları normal gören insanlar kendinizden utanın insan görünümlü yaratıklar
İkiyüzlüler. Esad kendi halkını bombalarken rusya abd katliam yaparken neredeydiniz. Çamur at izi kalsın
@aksoy_sinan_1980 easada atılan iftiraya inanıyorsun da buna niye inanmıyorsun.
Operasyon uzadıkça bu tür propagandaların yoğunlaşması doğaldır,bütün dünyada yapılan operasyonlarda mutlaka sivil kayıpların olduğu dillendirilir,insanidir fakat kötü niyetli kullanımıda mümkündüt,eperasyonun basın ve yayın bacağının çok iyi çalışması gerekir,Sn.Erdoğan gibi lan man demekle olmaz,bütün dünyanın gözü burada.
ALLAH BU ZULMÜ KABUL ETMESİN.TÜRKİYE DIŞINDA HERKES SİVİLLERİN KATLEDİLMESİNİ GÖRÜYOR AMA TÜRKİYEYE KALSA HİÇ BİR ŞEY YAŞANMAMIŞ.ULUSLARARASI AJANSLARDA YER ALAN GÖRÜNTÜLER İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ AMA TÜRK KANALLARINDA TEK GÖRÜNTÜ YADA SATIR YOK.İNSAF...ALLAH İÇİN DOĞRULARI SADECE DOĞRULARI YAZIN VE SÖYLEYİN.DOĞRUYU SÖYLEYEMİYORSANIZ BARİ SUSUN YALAN SÖYLEMEYİN
devletimizin yanındayız rabbim askerlerimizi korusun dualarımız vatan evlatlarımız için .
Bütün dünya yalan konuşuyor erdoğan hazretleri gerçeği söylüyor. Sonun Saddamdan kötü olacak erdoğan titremeye başla
@snow_rain ırak taki araplar ve şiiler bu gün saddamın bokuna bile muhtaçlar ingilizin israilin abd nin ajanlarına inanıp kürtlere destek olup saddamı harcadıklarınabin pişmanlar.
Bu bm pkk ypg küçük kız çocuklarını dağa çıkarırken nerdeymiş bazı beyni küçüklerde burda ironi yapıyor agrin harekatına karşı çıkanların hepsi vatan haini kalleştir Nokta
Bütün kaynaklar Abd ve yandaşı kaynaklar.Dolayısıyla propaganda olduğu ortada.Sivil katliamını Abd'ye İngiltere'ye ve Esed'e sorun.Her türlü belge ve görüntü vardır.
TSK sivil oldurecek olsaydi dogudan baslardi. tarihin hic bir zamaninda mazluma kilic cekmemis Muhammedin, Mete Han’in Mustafa Kemalin askerlerine leke suremezsiniz. BM once israile filistinlilerin; Fransaya, Fas, Cezayir ve Tunusun; Yunanistana ve Sirbistana Balkan Turklerinin hesabini sorsun
Kilis'te ve Reyhanlı'da ölenlerde sivil değilmiydi? Ünicef ve BM neden es geçti? Teröristleri kurtarmak için her yolu deniyorlar. Terörist zaten sivil kıyafetlidir.
Yıllarca deas orada küçük büyük demeden erkekleri başından kesti, birsuru internette videoları var , hiçbirinin giki çıkmadı.ordumuz oradaki soykırıma dur artık deyince UNICEF vesaire ayağa kalktı. Şimdi oradaki ölümlere seyirci olanlar renk vermeye başladılar.gun gelecek hesapta verecekler.
Bosna daki katliama ses çıkarmayan, Suriyede kaç yıldır süren savaşa ses çıkarmayan,savaştan kaçan mültecilere sırt çeviren GAVUR, Türk ordusunun Suriyeye özgürlük götürmesini sindiremiyor. Ordumuzun Cumhurbaşkanımızın yanındayız.Allah yardımcımız olsun.
Kim yapıyor BBC kimden alıyor Ypg,Pyd,Pkk,kime hizmetkar İsraile.Bizimkiler ne yapıyor sazan sazan sazan.Niçin sazanlık kasıtlı kasıtlı kasıtlı neden çünkü sonu Uşaklık uşaklık uşaklık..
İşgalci katil pkk pyd nin katliyamlarında ölen siviller olurken nerdeydiniz.
Şuanda Efrin de gerçekleştirilen bir işgaldir kendi çocuklarının yarını için Savaş çocuklarını öldürmek hangi dinin kitabında yazıyor savaşa hayır diyenlerin terörist savaş cigirkanligini cikaranlarin kahraman olduğu bir ülkede insanlık yönetim eli ile bitirilmiştir.
BENCE ZERRE KADAR GEÇEKLİK PAYI YOKTUR TSK BUNU ASLA YAPMAZ BUNA İNAN BUNU HABER YAPANLAR TAM BİR OROSBU ÇOCUĞU PKKLILARIN TA KENDİLERİDİR
Afganistan, Irak, Libya, Yemen, Suriye, Filistin, Lübnan da İsrail, ABD, Rusya, Diğer EMPERYALİST lerin verdiği SİVİL ZARARLARINA bakın, Elbette ben görmedim, AFRİN de değilim ama eminim ki, TSK nın SİVİLLERE zararı ya hiç yoktur, yada istemeyerek çok küçük çapta olmuşsa da inanın AFRİN deki SURİYELİLERE, PYD + PKK lıların verdiği zarar kadar değildir. Gönül hiç bir SİVİL insana zarar verilmesini istemez, eminim ki, İÇERİSİNDE VATAN BORCUMU ÖDEDİĞİM, TSK nın SİVİL hassasiyeti En Üst Noktadadır. Saygılarımla.
pkk denilen lanet örgütten herşey beklenir.Babalarını bile öldürür T.C yaptı derler.Düne kadar hepsinin yakasında Atatürk rozeti vardı.Şimdi ne oldu.
anlayamıyorum esatın öldürdükleri neydi onlar coluk cocuk yaşlı genç katliyam yapılırken kimseden sesyok biz bize silah doğrultmayana dokunmayız aman dileyeni öldürmeyiz bi zamet sivil ler sizde az cesur olun düsün yola bir iki aya geri dönersiniz merak etmeyin
hamama giren terler hamama girmeden dusenecektiniz adi savas oyun degil oyun oynadiginizimi zanndediyorsunuz yoksa babalariniz koruyamadimi .
ALLAHA KURANA YEMİN OLSUN BU KAN VE SAVAŞ MİMARININ SAFINDA OLANLAR MÜSLÜMAN OLAMAZ. BEN BUNLARIN. ŞEHADETİNİ. ALLAHA VE KURANA YEMİN OLARAK BUNLAR HAİNDİR BUNLARIN NESLİ. İDAM EDİLMELİ
onca sivil ölürken nerdeydiniz abd esad rusya bombalarıyla
mısırın başında eskiden bir başkan vardı.o başkan israille çok çatıştı.ve sonra 50 yıl sonra İsrail ajanı olduğu ortaya çıktı.ve İsrail onun sayesinde toprağını büyüttü. şimdi nedense başkanımız bu sefer hep kürtlerle savaşiyor bana eski mısır başkannı hatırlattı.
kim inanır buna yurdumda.durmak yok
Şerefsizler,yıllarca ışıd li pkk lı ypg li,sivil halkı vurdu öldürdü yerinden yurdundan sürdü sivilleri,o zaman nerdeydiniz siz.Türkiye bunlara kucak açtı kaç yıldır bakıyor.kamplar da kim bakıyor o sivillere,sivilleri vurmuş olsa niye bunca sivili alıp baksın.Bu boş işlerle uğraşmayın boşuna,Türkiye nin başarısını hazmedemiyonuz sindiremiyonuz karalamaya çalışıyonuz.Dünya da bir eşi benzeri olmayan operasyon yapıyor.TSK nın her anı canlı yayın veriliyor.Bunu hiç bir ülke yapamaz,herşey apaçık ortada aleni gizli kapaklı bişey yok,Türkiye nin Türk ün Başarısı bu,hazmedin edemiyosanız soda için
Yıllardır esad soysuzu masum insanları katlediyor kimsenin sesi çıkmadı şimdi niye havlıyorlar ?
Ülkemizde gezen askerliğini yapmış bütün Suriyeliler özgür Suriye ordusuna katılsın topraklarını savunusun biz onların toprakları için savaşıyorzda onlar neden kendi toprakları için savaşmıyor...
Işıd ,,, halka diz çöktürüp sırayla,boğaz larını keserken nerdeydiniz o katliyamlar olurken nerdeydiniz kadınların kızların namuslarına göz dikerken nerdeydiniz,,,terörist seviciler o zaman niye kimseden ses çıkmadı.şimdi o caniler katiller ölüyor diye Sesiniz çıkıyor neden acaba,,,terörist desteklediğiniz apaçık ortada terörist seviciler inş. Bir gün sizlerin başına çöker bu destekledikleriniz,zaten olacak bunlar yakın zamanda,onları destekleyenler desteği çeksin, hemen onlara dönecekler bu hainler.deneyin görün bakalım
Kendileri sözde terörist vurcam diye kaç defa sivilleri bombaladılar ABD de Rusya da yaptı bunları şimdi kalkmış o bu laf söyleyecek,,,geçin bunları çocuklar bile inanmaz.Türkiye bu konuda çok hassas bir ülke asla ve asla sivile zarar vermez.herkes herşeyi biliyor yapılanın olanın farkında,,,teröristler canlı kalkan yapıyor sivilleri siz onları görün de ona göre destekleyin teröristleri,,,karalama yapmaya çalışmayın hazmedin Türkiye nin başarısını,,,sindire sindire
taş üstünde taş kalmayacak sivil asker farketmez Türk e kslksn el kırılır
şerefsizler yalan haber yapıyor
UNICEF ve BM suriye de 3 maymunu oynamışlar anlaşılan. afrinde demekki maymunluktan çıkıp hayvanliga başlamışlar. allah yar ve yardımcımız olsun
Türkiyeyi bu hale getireceğini yıllar öncesinden söyluyor insanlar. Ama mal çok olunca işte ülke bu hale geliyor.
Işıd ,,, halka diz çöktürüp sırayla,boğaz larını keserken nerdeydiniz o katliyamlar olurken nerdeydiniz kadınların kızların namuslarına göz dikerken nerdeydiniz,,,terörist seviciler o zaman niye kimseden ses çıkmadı.şimdi o caniler katiller ölüyor diye Sesiniz çıkıyor neden acaba,,,terörist desteklediğiniz apaçık ortada terörist seviciler inş. Bir gün sizlerin başına çöker bu destekledikleriniz,zaten olacak bunlar yakın zamanda,onları destekleyenler desteği çeksin, hemen onlara dönecekler bu hainler.deneyin görün bakalım
kürt grupların propagandası diyor. hani kürt yoktu
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