Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

Türkiye'nin Afrin'de 'terör örgütlerine yönelik' olduğunu açıkladığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda onuncu güne girilirken, harekat ve çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren sivillerin sayısı arttığı iddia ediliyor. Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait sivil ölüm açıklamaları ve Afrin'deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyor. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir Genelkurmay yetkilisi ise, operasyonda sivillerin yaşamını yitirdiği iddialarının doğru olmadığını söylüyor ve Türkiye'nin sivil kayıpları engellemek amacıyla her türlü önlemi aldığını belirtiyor. Yetkili, sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu ifade ediyor. BM VE UNICEF'İN SİVİL ÖLÜM AÇIKLAMALARI Sivil ölümlerle ilgili ilk açıklama yapan kuruluşlardan biri BM oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, geçen Salı günü düzenlendiği haftalık basın toplantısında, 'bombardıman ve çatışmalar nedeniyle bazı sivillerin öldüğünü' söyledi.

Dujarric, tüm taraflara 'sivilleri koruma' çağrısı yaptı. Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ise Cuma günkü açıklamasında Afrin'deki çocuk ölümlerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "UNICEF, Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin kentinde devam eden şiddette, en az 11 çocuğun öldüğü ve bundan daha fazlasının yaralandığına dair endişe verici haberler almıştır. SIPRI uzmanı: Almanya Türkiye'ye silah satışını durdurabilir "Afrin'de aileler bölge içinde başka yerlere kaçıyorlar, daha önce yerinden ayrılmış 125 binden fazla insanın kaldığı, çok kalabalık kamplarda korunmaya çalışıyorlar, sert kış şartlarına maruz kalmış olarak ve şoke edici zor şartlarda yaşıyorlar. Güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyenlerin Afrin'den ayrılmasına engel olunduğu bildiriliyor. "Şiddetin çok yoğun olması nedeniyle ailelerin binalarının bodrumlarında kapandığı haberleri geliyor." Fransız Haber Ajansı AFP'nin Afrin'deki bir hastaneden geçtiği fotoğraflarda da ölü ve yaralı çocuklar görülüyor. SOHR: 42 SİVİL ÖLDÜ İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Pazar günü yaptığı açıklamada çatışmalar sırasında 42 sivilin öldüğünü belirtti.

SOHR, operasyonun başlamasıyla Pazar sabahına kadarki süre zarfında ölen sivillerin sayısının bu olduğunu, bu sivillerin 12'sinin çocuk, yedisinin kadın olduğunu belirtti. SOHR, ağır yaralı sivillerin olması ve harekatın sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğini aktardı. BBC'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ YEREL KAYNAKLAR**: SAYI ARTIYOR** Afrin'deki sivil kaynaklar da sivil ölüm sayısının onlarca olduğunu söyledi. BBC'nin Perşembe akşamı görüştüğü, Afrin'deki bir hastanenin müdürü, Perşembe itibariyle yaklaşık 40 sivilin öldüğünü, 128 kişinin yaralandığını belirtti. BBC Türkçe'nin Afrin'den görüştüğü yerel gazeteciler de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti ve sayının arttığını söyledi. SURİYE RESMİ HABER AJANSI: 86 SİVİL ÖLDÜ Suriye resmi haber ajansı SANA ise Pazar günü yayımladığı haberde, harekât boyunca toplam 86 sivilin öldüğünü, 198 sivilin yaralandığını bildirdi. SANA ayrıca harekat ve çatışmalarda sivillerin evlerinin büyük zarar gördüğünü, Selahadin Eyyubi Camii, Jandaris mezarlığı ve Ain Dara gibi tarihi eserlerin de hedef olduğunu bildirdi.