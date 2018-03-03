'Zeytin Dalı Harekatı Afrin’le Sınırla Kalmayacak'

Genelkurmay Başkanı, “Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacak” dedi.

MHP lideri, “YPG’nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararını çarpıtması, Türkiye’ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamlıyla garabettir. Doğu Guta’da ilan edilen ateşkesin Afrin’i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Gücü ve mevkii ne olursa olsun hiç kimse, dost pelerini giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülke, beka mücadelemizden milletimizi döndüremeyecektir” dedi.

Türkiye son dönemde bazen “bunlara destek veren güç merkezleri” diyen Genelkurmay Başkanı’nın yaptığı gibi kapalı olarak bazen açıkça Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG’yle yaptığı işbirliğini eleştiriyor.

Tıpkı 23 Şubat’ta “Fırat’ın doğusunu güvenli hale getireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Bahçeli de Fırat’ın doğusu hedefini gündeme taşıdı.

“Afrin’de son hain imha edilesiye, güney sınırlarımız emniyete alınasıya kadar milli infialin enerjisi düşmeyecektir. Menbiç ve Fırat’ın doğusu da dahil olmak üzere, nerede bir insanlık düşmanı, mazlum ve sivil halkların celladı varsa Türkiye orada olmalı, kaynağında canileri etkisiz hale getirmelidir. Yılanın başı yuvasında kesilmelidir. Artık bedeli ödeme sırası bellidir, tehir yoktur.”

Başbakan: Bu harekat Afrin’le sınırlı değil

Başbakan Binali Yıldırım ise “Fırat’ın doğusu” diye tarif etmese de Afrin operasyonunun nihai bir harekat olmadığının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, “Türkiye olarak iç savaşın ve otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz. Bugün Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak, bunun ötesinde de o bölgede, Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 42. gününde Özgür Suriye Ordusu destekli TSK güçleri, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini ele geçirdi.