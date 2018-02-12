Zeytin Dalı Harekâtı: Düşen helikopterle ilgili taraflar ne diyor?

BBC İzleme Servisi (BBC Monitoring), 10 Şubat'ta düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter hakkında Kürt ve Türk tarafların birbiriyle çelişen açıklamalar geldiğini yazdı.

Basında çıkan haberleri derleyen BBC İzleme Servisi, Türkiye tarafının bir helikopterin düştüğünü duyurduğunu, TSK'nın ise konuyla ilgili inceleme başlattığını belirtti. İzleme Servisi'ne göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise iki helikopterin düşürüldüğünü ve '11 Türk askerinin hayatını kaybettiğini' öne sürdü.

TSK'nın konuyla ilgili açıklamasında helikopterin kırıma uğradığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilmişti:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır."

TSK Cumartesi günü iki askerin yanı sıra 10 askerin de çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.