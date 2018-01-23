Zeytin Dalı Harekâtı -Financial Times: Suriye'deki satranç oyununun tehlikeli hamlesi Afrin

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, bugünkü başyazısında Zeytin Dalı Harekâtını ele alıyor ve son gelişmelerin bölgede ABD'nin etkisi azalırken Rusya'nın belirleyici aktör haline geldiğini gösterdiğini vurguluyor:

"Türkiye Afrin operasyonuna Zeytin Dalı Harekâtı adını verdi. Siviller için Suriye'nin ender korunaklı yerlerinden birisine düzenlenen bu operasyona daha uygunsuz bir ad düşünülemezdi.

"Suriye krizinin zaten karmaşık olan yapısı bu harekâtla daha da karıştı. Operasyon ayrıca ABD ve Türkiye arasındaki uçurumun ne kadar büyüdüğünü de gösterdi.

"Bir diğer yandan ise Zeytin Dalı Harekâtı'yla Batılı güçlerin bölgedeki vekâlet savaşlarında ne denli kısıtlı kaldığını gözler önüne serdi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARI'

"Türkiye'nin son derece samimi güvenlik kaygıları var. Bu inkâr edilemez. Ankara, Kürtlerin IŞİD'e karşı en etkin silahlı güç olarak sivrilmesini ümitsizlik içinde izlemek durumunda kalmıştı.

"PKK ile bağlantılı Kürt güçler tarafından domine edilmiş olan Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD desteği almasını engelleyemediler.