Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün havadan başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ikinci gününde devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı harekâtla ilgili yeni bir yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada TSK'nın harekâtının dün 17:00'de başlatıldığı belirtilerek, "Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir" denildi.

Genelkurmay: 153 hedef ateş altına alındı

Tespit edilen hedeflerin, kara ateş destek vasıtaları etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.