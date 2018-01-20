Zeytin Dalı Harekatı Ne Kadar Sürebilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecek" dedikten tam bir hafta sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonunu "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla başlattı.
21. Yüzyıl Enstitüsü'nün Milli Güvenlik ve Dış Politika Merkezi Başkanı Erol Başaran Bural, TSK'nın harekata verdiği bu isimle tüm dünyaya "tek konsantrasyonum terörü temizlemek, barışı tesis ettikten sonra hızla çıkacağım” mesajı verdiği kanısında.
Bural: ‘YPG, TSK harekatına direnmeye çalışacak çünkü orası Amonos Dağları'na açılabileceği tek nokta'
1993-1996 yılları arasında bölgede görev yapan Emekli Albay Bural, PKK'nın 90'lı yıllardan beri Afrin bölgesinde yer aldığını söyledi.
"Biliyorsunuz YPG, PKK'nın Suriye kolu. PKK, uzun yıllardır bölgede. Benim görev yaptığım dönemde 1995'te PKK, Afrin'den gelerek iki karakolumuza saldırı düzenledi. Bu nedenle bölge PKK/PYD için çok önemli. Orada YPG'nin 2 bin kadar silahlı elemanı oldu. Asıl güçleri o ama son dönemde 12-13 bin silahlı elemana ulaştılar. Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bu alanı savunmaya çalışacaklardır. Çünkü unutmamak gerekir ki Amonos Dağları'na açılabileceği yegane nokta orası"
Abdullah Ağar: ‘Harekatın kapsamı imha, süpürme ya da kaçırma olabilir'
Bir süredir Afrin sınırında bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Zeytin Dalı Harekatı'nın temel hedefinin Afrin'i YPG'den temizlemek olduğunu söylerken esnek bir harekat planı olacağını belirtti.
Ağar, "Hava harekatının temel nedeni, hedefleri yumuşatmak. Zaten topçu ateşiyle bunun işaretini vermişti. Kara harekatı da zaten başladı diye düşünüyorum. İdlib''ten Afrin'e doğru (batıdan doğuya), Azez'den Afrin'e (doğudan batıya) ya da Türkiye'den Afrin'e yani kuzeyden güneye farklı harekat biçimleriyle karşı karşıya kalacağız. Harekatın kapsamı süpürme, kaçırma, oyalama ya da imha olabilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.
Ağar: ‘YPG, Afrin'den çıkmak isteyen sivillere izin vermiyor'
Hem Ağar hem de Bural, Afrin'in coğrafi yapısının Fırat Kalkanı Harekatı sahasından farklı olduğuna dikkat çekiyor.
Ağar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın (FKH) yapıldığı saha görece düzdü. Afrin'deki arazi engebeli, dağlık bazen ormanlık. Coğrafi yapı daha karmaşık. Alan büyüklüğü de farklılık gösteriyor. FKH 2500 kilometrekare büyüklüğünde ve 243 yerleşim alanından oluşuyordu. PKK/YPG Afrin'de 4500 kilometrekare gibi alanı kontrol ediyor. Burada ise 372 yerleşim var. Demografik yapı ise %58 Sünni Arap, %42 Kürt. Bu rakama Ezidi nüfus da dahil. 80 bini merkezde olmak üzere bu bölgede 250 bin kişi yaşıyor ve örgüt Afrin'den çıkmak isteyen sivillere izin vermiyor" dedi.
Bural: ‘ABD ‘ Afrin'de çıkın' diyebilir ama TSK bu saatten sonra çıkmaz'
Fırat Kalkanı Harekatı yapılırken uluslararası desteğin çabuk ulaştığına dikkat çeken Erol Bural ise başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye'ye "çekil" telkini yapabileceğine dikkat çekiyor.
"Hatırlayın, Fırat Kalkanı'ndan hemen öncesinde IŞİD Kilis'e el yapımı havanlar atıyordu. Üstelik karşıda IŞİD olduğundan uluslararası mutabakat çabuk oluştu. Burada durum değişik olacaktır. ABD kısa süre içinde 'çıkın' diyebilir ancak burası Türkiye için hayat memat meselesi dolayısıyla o bölge terörden temizlenmeden TSK geri çekilmez. ABD 11 kilometreden gelip Suriye'de konuşlanır ama Türkiye'ye 'çık' diyebilir ama bu saatten sonra TSK çıkmaz.”
Bural: ‘Zeytin Dalı Harekatı üç ay sürebilir'
Zeytin Dalı Harekatı'nın hava harekatıyla başlamış olması iki gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti sonrası Rusya'nın desteğinin alınmış olduğunu gösteriyor.
Peki harekat ne kadar sürebilir?
Erol Bural'a göre, "Afrin'in temizlenmesi için en az iki hatta üç aya ihtiyaç var. Belki Afrin merkezine daha çabuk girilir ama Fırat Kalkanı Harekatı gibi bir operasyon için daha uzun zamana ihtiyaç var. TSK'nın bölgede iki ya da üç ay kalabileceğini öngörüyorum.”
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