Zeytin Dalı Harekatı Ne Kadar Sürebilir?

"Biliyorsunuz YPG, PKK'nın Suriye kolu. PKK, uzun yıllardır bölgede. Benim görev yaptığım dönemde 1995'te PKK, Afrin'den gelerek iki karakolumuza saldırı düzenledi. Bu nedenle bölge PKK/PYD için çok önemli. Orada YPG'nin 2 bin kadar silahlı elemanı oldu. Asıl güçleri o ama son dönemde 12-13 bin silahlı elemana ulaştılar. Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bu alanı savunmaya çalışacaklardır. Çünkü unutmamak gerekir ki Amonos Dağları'na açılabileceği yegane nokta orası"

21. Yüzyıl Enstitüsü'nün Milli Güvenlik ve Dış Politika Merkezi Başkanı Erol Başaran Bural, TSK'nın harekata verdiği bu isimle tüm dünyaya "tek konsantrasyonum terörü temizlemek, barışı tesis ettikten sonra hızla çıkacağım” mesajı verdiği kanısında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecek" dedikten tam bir hafta sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonunu "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla başlattı.

Abdullah Ağar: ‘Harekatın kapsamı imha, süpürme ya da kaçırma olabilir'

Bir süredir Afrin sınırında bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Zeytin Dalı Harekatı'nın temel hedefinin Afrin'i YPG'den temizlemek olduğunu söylerken esnek bir harekat planı olacağını belirtti.

Ağar, "Hava harekatının temel nedeni, hedefleri yumuşatmak. Zaten topçu ateşiyle bunun işaretini vermişti. Kara harekatı da zaten başladı diye düşünüyorum. İdlib''ten Afrin'e doğru (batıdan doğuya), Azez'den Afrin'e (doğudan batıya) ya da Türkiye'den Afrin'e yani kuzeyden güneye farklı harekat biçimleriyle karşı karşıya kalacağız. Harekatın kapsamı süpürme, kaçırma, oyalama ya da imha olabilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.

Ağar: ‘YPG, Afrin'den çıkmak isteyen sivillere izin vermiyor'

Hem Ağar hem de Bural, Afrin'in coğrafi yapısının Fırat Kalkanı Harekatı sahasından farklı olduğuna dikkat çekiyor.

Ağar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın (FKH) yapıldığı saha görece düzdü. Afrin'deki arazi engebeli, dağlık bazen ormanlık. Coğrafi yapı daha karmaşık. Alan büyüklüğü de farklılık gösteriyor. FKH 2500 kilometrekare büyüklüğünde ve 243 yerleşim alanından oluşuyordu. PKK/YPG Afrin'de 4500 kilometrekare gibi alanı kontrol ediyor. Burada ise 372 yerleşim var. Demografik yapı ise %58 Sünni Arap, %42 Kürt. Bu rakama Ezidi nüfus da dahil. 80 bini merkezde olmak üzere bu bölgede 250 bin kişi yaşıyor ve örgüt Afrin'den çıkmak isteyen sivillere izin vermiyor" dedi.