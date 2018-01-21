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"Zeytin Dalı Harekatı": Özgür Suriye Ordusu birlikleri 'Afrin'e kapsamlı operasyon başlattı'

21.01.2018 10:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Anadolu Ajansı (AA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e girerek geniş kapsamlı operasyon başlattığını bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım "gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine Cumartesi günü paşlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" adı verilen operasyon sürüyor. Anadolu Ajansı (AA) Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin bölgesine girerek geniş kapsamlı operasyon başlattığını bildirdi.

TSK, "Zeytin Dalı Harekatı" adı verilen operasyonda ilk gün 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıklamış, Başbakan Binali Yıldırım hava unsurlarıyla başlatılan operasyon için "Pazar günü itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e operasyonun sahada fiilen başladığını ve bunu Menbiç'in takip edeceğini söylemişti.

Hava saldırılarında hedeflerin neredeyse tamamına yakınının tahrip edildiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son 3 yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizleri ve buradaki kayıpları, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak.

"Bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir."

AFPÖte yandan TSK'dan yapılan yazılı açıklamada harekatın planlama ve icrasında "sadece teröristlerin hedef alındığı", sivillerin zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulanmıştı.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ise, harekatta sivillerin yaşadığı bölgelerin de hedef alındığını öne sürdü. Reuters haber ajansına konuşan YPG Sözcüsü Birusk Haseke 6'sı sivil 3'ü savaşçı 9 kişinin öldüğünü, 13 sivilin de yaralandığını iddia etti. Haseke'ye göre ölenlerden 2'si Kadın Savunma Birlikleri'nden (YPJ).

Operasyona tepkiler neler?Operasyona ilişki hem Suriye cephesinden, hem de bölgedeki kilit aktörlerden olan Rusya ve ABD'den çeşitli açıklamalar yapıldı.

Suriye hükümeti "saldırganlık" olarak nitelendirdiği harekatı kınayarak, Afrin'in özünde Suriye'nin bir parçası olduğunu vurguladı.

NTV televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekat öncesi Suriye hükümetine yazılı bilgi verildiğini söylerken, Suriye hükümeti ise Ankara'yı yalanladı, Türkiye'nin harekat öncesi herhangi bir bilgi vermediğini öne sürdü.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, harekatın "kaygıyla" karşılandığna vurgu yapılarak, taraflara karşılıklı olarak "itidal" çağrısı yapıldı.

ABD'den harekata yönelik ilk açıklama ise Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway'den geldi.

Adrian Rankine-Galloway yaptığı yazılı açıklamada, ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşıtı koalisyonun Afrin'de herhangi bir operasyona katılmadığını belirtti.

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