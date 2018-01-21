"Zeytin Dalı Harekatı": Özgür Suriye Ordusu birlikleri 'Afrin'e kapsamlı operasyon başlattı'

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son 3 yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizleri ve buradaki kayıpları, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak.

Hava saldırılarında hedeflerin neredeyse tamamına yakınının tahrip edildiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e operasyonun sahada fiilen başladığını ve bunu Menbiç'in takip edeceğini söylemişti.

TSK, "Zeytin Dalı Harekatı" adı verilen operasyonda ilk gün 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıklamış, Başbakan Binali Yıldırım hava unsurlarıyla başlatılan operasyon için "Pazar günü itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"Bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir."

AFPÖte yandan TSK'dan yapılan yazılı açıklamada harekatın planlama ve icrasında "sadece teröristlerin hedef alındığı", sivillerin zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulanmıştı.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ise, harekatta sivillerin yaşadığı bölgelerin de hedef alındığını öne sürdü. Reuters haber ajansına konuşan YPG Sözcüsü Birusk Haseke 6'sı sivil 3'ü savaşçı 9 kişinin öldüğünü, 13 sivilin de yaralandığını iddia etti. Haseke'ye göre ölenlerden 2'si Kadın Savunma Birlikleri'nden (YPJ).

Operasyona tepkiler neler?Operasyona ilişki hem Suriye cephesinden, hem de bölgedeki kilit aktörlerden olan Rusya ve ABD'den çeşitli açıklamalar yapıldı.

Suriye hükümeti "saldırganlık" olarak nitelendirdiği harekatı kınayarak, Afrin'in özünde Suriye'nin bir parçası olduğunu vurguladı.