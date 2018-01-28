Zeytin Dalı Harekâtı: TSK'dan 'Burseya Dağı'nı ele geçirdik' açıklaması

Getty Images
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğunlaşan çatışmaların ardından 'Burseya Dağı'nı ele geçirdiğini' açıkladı.
Harekatın başında da çatışmaların yaşandığı dağın stratejik bir önemde olduğu belirtiliyor.
TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.
"Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
Erdoğan: 484 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 20 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise harekatta 484 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, TSK ve ÖSO'nun ise 20 kaybı olduğunu açıkladı.
Çorum ve Amasya'da konuşan ölenlerinin yedisinin TSK mensubu olduğunu belirtti.
Getty ImagesCumhurbaşkanı konuşmalarında "Mücadele İdlib'le sürecek" dedi:
"Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484.
"Bunlar zannediyordu ki, bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler.,
"İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep'ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez'dekiler Mehmetçik geldi diyorlar.
TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 484 terör örgüt üyesi öldürüldüCumhurbaşkanlığı: ABD, YPG'ye silah vermeyeceğini teyit ettiZeytin Dalı Harekâtı sonrası Afrin'de yaşamAlman polisi Zeytin Dalı Harekâtı protestosunu dağıttıNY Times: Türkiye'nin Suriye sınırında çoğu kişi savaşa istekliÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşedi
İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı
İstanbul Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı
Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme
PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum