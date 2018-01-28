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Zeytin Dalı Harekâtı: TSK'dan 'Burseya Dağı'nı ele geçirdik' açıklaması

28.01.2018 17:26 | Son Güncelleme 10 saat önce

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yoğunlaşan çatışmaların ardından 'Burseya Dağı'nı ele geçirdiğini' açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'da 484 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, TSK ve ÖSO'nun ise 20 kaybı olduğunu belirtti.

Getty Images

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğunlaşan çatışmaların ardından 'Burseya Dağı'nı ele geçirdiğini' açıkladı.

Harekatın başında da çatışmaların yaşandığı dağın stratejik bir önemde olduğu belirtiliyor.

TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.

"Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Erdoğan: 484 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 20 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise harekatta 484 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, TSK ve ÖSO'nun ise 20 kaybı olduğunu açıkladı.

Çorum ve Amasya'da konuşan ölenlerinin yedisinin TSK mensubu olduğunu belirtti.

Getty ImagesCumhurbaşkanı konuşmalarında "Mücadele İdlib'le sürecek" dedi:

"Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484.

"Bunlar zannediyordu ki, bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler.,

"İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep'ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez'dekiler Mehmetçik geldi diyorlar.

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