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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3. gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor

22.01.2018 06:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, bugün Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olağanüstü gündem maddesi olarak görüşülecek. YPG'ye yönelik operasyonlar ise sürüyor.

AFP

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, bugün Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Guta, İdlib, Afrin - Fransa Suriye'deki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Türk meslekdaşımla görüştüm" dedi.

BM Güvenlik Konseyi oturumunun TSİ 18.00'da başlaması planlanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden ABD Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda meşru kaygıları olduğunu ifade etmiş, Rusya ise ABD'nin tek taraflı Suriye politikalarının 'Ankara'yı çileden çıkardığını' ifade etmişti.

Kuvvet komutanları Hatay'daGenelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise devam eden Zeytin Dalı Harekâtı konusunda bilgi almak üzere, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanlığı, Akar'ın operasyonlarla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?Analiz: Afrin terörizmle mücadelede stratejik önemdeAnaliz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barışZeytin Dalı Harekâtı için Suriye'deki aktörler ne diyor?TSK: Roketlerin ateşlendiği hedefler imha edildiZeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından Hatay'In Reyhanlı ilçesine atılan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, 47 kişinin yaralanmasına yol açan roketli saldırılara düzenlenen operasyonlarla yanıt verildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 roketin ateşlendiği iki hedefin de imha edildiği belirtildi.

Independent yazarı Patrick Cockburn: Rojava'nın geleceği pamuk ipliğine bağlıGuardian yazarı Simon Tisdall: 'Erdoğan'ın kumarı, ters tepebilir'Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde neler yaşandı?5 soruda Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı HarekatıBBCOperasyonun amacı: Güvenli alan oluşturmakZeytin Dalı Harekâtı'nın kara operasyonları dün sabah 11.05'te başlamıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, amacın 30 kilometre derinlikte bir güvenli alan yaratılarak Türkiye'nin sınırdaki yerleşim yerlerinin roket ve havan topu menzilinden çıkarılması olduğunu ifade etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, dün yürütülen operasyonlarda 45 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde 11 köyün Türk askeriyle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiği ifade edildi.

HaberTürk gazetesi ise operasyon kapsamında Türk askerinin Suriye sınırından 7,5 kilometre içeri girdiğini yazdı.

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