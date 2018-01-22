Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3. gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor

AFP

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, bugün Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Guta, İdlib, Afrin - Fransa Suriye'deki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Türk meslekdaşımla görüştüm" dedi.

BM Güvenlik Konseyi oturumunun TSİ 18.00'da başlaması planlanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden ABD Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda meşru kaygıları olduğunu ifade etmiş, Rusya ise ABD'nin tek taraflı Suriye politikalarının 'Ankara'yı çileden çıkardığını' ifade etmişti.

Kuvvet komutanları Hatay'daGenelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise devam eden Zeytin Dalı Harekâtı konusunda bilgi almak üzere, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanlığı, Akar'ın operasyonlarla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye'yi Afrin'de ne bekliyor?Analiz: Afrin terörizmle mücadelede stratejik önemdeAnaliz: Zeytin Dalı'nın vadetmediği barışZeytin Dalı Harekâtı için Suriye'deki aktörler ne diyor?TSK: Roketlerin ateşlendiği hedefler imha edildiZeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından Hatay'In Reyhanlı ilçesine atılan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, 47 kişinin yaralanmasına yol açan roketli saldırılara düzenlenen operasyonlarla yanıt verildiği açıklandı.