Zeytin Dalı Harekatı'yla Birlikte Almanya'da Türk Derneklerine Saldırılar Arttı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na paralel, Almanya'da son günlerde süren protesto gösterileri ile Türk dernek ve camilerine yönelik saldırılar, bölgedeki gerginliğin Alman sokaklarına taşınabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Afrin operasyonuna karşı çıkan Kürt aktivistler, ellerinde terör örgütü flamaları ve Öcalan posterleri ile Türkiye ve Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sloganlarla protestolarını sürdürürken, bazı Türk dernek lokallerine ve camilere yönelik saldırıların sonu da gelmiyor.

Cami duvarlarına yazılan sloganlardan Afrin operasyonu ile bağlantılı olduğu tahmin edilen saldırılarda son olarak Salı gecesi Milli Görüş (İGMG) teşkilatlarına bağlı olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Viersen kasabasında faaliyet gösteren Yeni Cami ve Aachen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Cami'nin kapıları ve camları kırılarak maddi hasar meydana geldi.

Cami cemaatleri son iki haftada yaşanan benzer olayların son bulmasını ve faillerin yakalanmasını istedi. Geçen hafta da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) üye en az dört camiye saldırı düzenlenmişti. Almanya'da ağırlıklı olarak Türklerin yer aldığı Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından yayınlanan bir açıklamada, son günlerde camilere düzenlenen saldırılarla yabancı bir çatışmanın Almanya'ya "ithal edildiği" belirtilmiş, "Bu saldırıları kınıyor ve tarafları sükunete ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz" denilmişti.