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'Zeytin Dalı’ Operasyonuna Diyarbakır’dan Tepki

22.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyona Diyarbakır’daki Kürt partileri orta açıklamayla tepki gösterdi. Bu arada operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

Özgürlük ve Sosyalist Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Azadi Hareketi ve Demokratik Toplum Kongresi, Afrin'e düzenlenen operasyona ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Türkiye'de Kürtlere karşı yürütülen politikaların sorunları çözmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu politikalarda ısrar etmenin bölgede hiçbir sorunu çözmediği ve çözmeyeceği de bir gerçekliktir. Türk devleti bölgede yaşayan Kürt halkı ve diğer halkların temsilcileriyle barış ve diyalogu esas alarak sorunları çözme yolunu seçmelidir. Bu yöntem seçilmezse toplumlar arası sorunlar gittikçe derinleşecek ve büyüyecektir. Her zaman barış ve huzurdan bahsedenler, barış ve huzur yöntemlerini devreye sokmak zorundadırlar, savaşı değil. AKP iktidarı Afrin'e yönelik saldırıyı hem kendi kamuoyunu hem de uluslararası kamuoyunu kandırmak amacıyla bir barış operasyonu olarak adlandırmaktadır. Oysaki herkes görmekte ve bilmektedir ki bunun gerçekle alakası yoktur. Bu saldırı Kürt halkının kazanımlarına karşıdır ve Kürtlerin bir statüye kavuşmamaları için yürütülen bir savaştır.”

Arslan, dış devletleri de eleştirerek, Kürtlerin yüzüstü bırakıldığını savundu. Arslan, "DAEŞ çetelerine karşı yürütülen savaşta Kürdistan savaşçılarının gösterdiği kahramanlık tüm dünyada ve özellikle de batı ülkelerinde takdir edilen bir durum oldu. Ancak Kürt güçlere saldırılar olduğunda ise aynı devletlerin sesleri çıkmamakta ve seyirci kalmaktadırlar. Bu tutum kabul edilebilir vicdani, insani ve demokratik bir tutum değildir. Nasıl ki her halkın kendi çıkarları ve hakları varsa, Kürt halkının da kendi toprakları üzerinde doğal ve meşru yollardan kendisini ve topraklarını koruma hakları vardır” diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır'da sosyal medya üzerinde Afrin'de ilgili paylaşımlarından dolayı 30 kişi gözaltına alındı. Aralarında yazar ve aktivist Nurcan Baysal'ın da bulunduğu şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, örgüt propagandası yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Avukat Sıdkı Zilan'ın evi de sabaha karşı polis tarafından basıldı. Evinde arama yapılan Zilan, ifade için savcılığa çağrıldı. Zilan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir tv kanalı tarafından hedef gösterildiğini söyledi.

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