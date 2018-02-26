Zeytindalı Operasyonu’nun Hedefi Terör mü Seçim Kazanmak mı?

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Sosyolog ve Yazar Prof. Dr. Mesut Yeğen, Afrin operasyonunun arka planında seçim hesapları olduğunu söyledi. Türkiye’nin Afrin kent merkezine girmeyeceğini savunan Yeğen, “Türkiye’nin etkinliği başta düşünülenin çok altında kaldığı açıktır. Başta düşünülen bu işi icra edenlerin ne kadar gerçek fikriydi, ne kadar basına propaganda amaçlı söyledikleri bir şeydi, bilmiyorum. Ben Türkiye’yi yönetenlerin bize anlatılandan daha akıllı olduğunu düşünüyorum. Bu işi icra edenler herhalde ‘3 günde Afrin’e gireriz’ diye gerçekten düşünmediler. Çünkü basında bu tür haberler ve yorumlar çıkmıştı. Basından duyduğumuz çerçevede bakarsak evet bir ilerlemenin olmaması ve başarısızlık durumuna işaret ediyor ama ben kendi adıma Türkiye’nin başından beri Afrin şehir merkezine girmeyi hedefleyen bir operasyon yapmadığını düşünüyorum. Benim gördüğüm Türkiye daha ziyade Afrin etrafındaki kırsal alanı kuşatıp Afrin ’deki YPG, PYD mevcudiyetinin tahammül edilebilir bir seviye çekilmesini zorlayan bir formülün peşinde. O da ne demek, Afrin’i kuşatmış bir Türkiye ve şehir yönetimi rejimin eline geçmiş bir Afrin demek. Çünkü Afrin’in şehir merkezine dönük bir hava bombardımanına Rusya ve Suriye izin verecek gibi görünmüyor. Bir hava bombardımanı olmadan da Türkiye kendi kara kuvvetleriyle Afrin merkezini almaya yeltenmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunu yapmak demek bugün ortaya çıkan kayıpların kat be kat artması demektir. Bu Afrin operasyonu yolu ile elde edilmek istenen başka bir sonucu da imkânsız kılar. O sonuçta milliyetçiliği burada pompalayarak önümüzdeki seçimlerde bu şekilde AK Parti açısından başarılı bir netice elde etmek,” dedi.

Operasyonun ardından bölgeye Suriyeli sığınmacıların yerleştirileceğini savunan Yeğen, “Afrin etrafındaki yerlerin kuşatması tamamlandıktan sonra Türkiye güçlerinin orada kalacağını ve uluslararası ortama ya da kendi müttefiklerine bağlı olarak da yavaş yavaş buradaki müttefikleri yavaş yavaş oraya yerleştirmeye başlayacağını düşünüyorum. Ama Türkiye buradaki 2.5-3 milyon mültecinin çok az bir kısmı oraya yerleştirilecektir diye düşünüyorum. Türkiye açısından ideal olan oradaki nüfus kompozisyonunu kendisine yakın Sünni muhalefeti destekleyen Araplarla bir şekilde yenilemek olabilir ama buna ne Suriye içi dengelerin ne de Suriye’yi kuşatan uluslararası dengelerin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum,” diye konuştu.

Operasyonun seçimlere etkisi olacağını düşünenlerden biri de Gazeteci-Yazar Ali Bayramoğlu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Bayramoğlu, etkinin çift taraflı olacağını belirterek, “Türkiye iki süper güç arasında, tavşan tazı oyunu oynayarak bir o şapkayı, bir bu şapkayı alarak, onların da çelişkilerini kullanarak, kendi gücünün ötesine geçen bir tehdit politikasıyla, sahaya girerek bir oyun oynuyor. Ben bu oyunun denge ya da alan kazanma oyunu olduğu kanaatindeyim. Bu Kürt hareketi açısından da böyle, Türkiye açısından da böyle. Afrin’de ortaya çıkacak tablo sonuç olarak uluslararası dengeler tarafından belirlenecektir. Fırat’ın doğusu batısı modeli şu an en gerçekçi görünen model. Orada ilerliyor mu ilerlemiyor mu? Başarılı mı başarısız mı çok ta anlamı yok? Afrin’in Türkiye’deki Kürt meselesine iki yönlü etkisi var. Türk milliyetçiliğini ve militarizmini besliyor tabi ki. Son anketler AK Parti’nin 3-4 puan aldığını gösterdi. Tersi etkisi de Kürtlerde daha büyük bir reaksiyon olarak ortaya çıkıyor. Afrin’e yönelik olumsuz bir tepki olarak seçimlere yansıma ihtimali yüksektir. Afrin bir kutuplaşmanın daha da derinleşmesinin araçlarından biri oldu. Her savaş aracının olduğu gibi” şeklinde konuştu.