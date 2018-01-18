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Zihinsel engelli genci köle olarak kullanan çifte 7 yıl hapis

18.01.2018 19:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hollanda'nın Tubbergen kasabasında, zihinsel engelli 32 yaşındaki bir kişiyi yıllarca köle olarak kullandıkları belirtilen çift hakkında 7 yıl hapis cezası istendi. Çift, engelli kişiye zorla ağır iş yaptırmak, şiddet uygulamak ve engelli kişi adına sahte şirket açıp gelir elde etmekle suçlanıyor.

Zihinsel engelli genci köle olarak kullanan çifte 7 yıl hapis

Hollanda medyasına göre korku filmi senaryolarını andıran ve 2015 yılında ortaya çıkarılan "kölelik" olayına ilişkin dava Almelo kentinde başladı.

Savcıya göre, 32 yaşındaki zihinsel engelli Jefrrey, 47 yaşındaki Gretha K. ve 60 yaşındaki Adje B. tarafından yıllarca köle olarak kullanıldı.

Jeffrey ile 2007 yılında bir eğlence panayırında tanışan çift, onu Tubbergen kasabasındaki bir karavan parkındaki evlerine götürdü. Zeka düzeyi 12 yaşındaki bir çocuğa eşit olan engelli genç, derme çatma bir karavana kilitlendi.

Jeffrey, haftada 7 gün boyunca 16 saat çalışmaya zorlandı. Hurda demir toplatılan engelli genç, gerikalan zamanda da çiftin işlettiği eskici dükkanında çalıştırıldı.

ŞİRKET KURUP PARA BİLE KAZANDILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Adje B. tarafından Jeffrey'e sık sık şiddet uygulandı. Demir çubuklarla dövülüp, sürekli aşağılandı.

Savcıya göre, Gretha ve Adje çifti engelli genç adına şirket kurup, 24 ayrı otomobil plakası çıkarttı. Hollandalı çift, yıllar boyu Jeffrey'in sırtından 400 bin euro gelir elde etti.

Çiftin tanıdığı olan 60 yaşındaki Nico H. adlı kişi de, Enschede kentindeki bir binayı zorla Jeffrey'in adına kaydettirdi. Bu evde yasa dışı olarak uyuşturucu madde yetiştirildiği ve genelev olarak kullanıldığı belirlendi.

Jefrrey, "cehennem azabı" dediği kölelik sürecinden komşuların ihbarı üzerine 2015 yılında kurtarılarak, sosyal kurumlar tarafından koruma altına alındı.

Çift, haklarındaki iddiaları reddederek, engelli genci koruma altına aldıklarını, ona "kol kanat gerdiklerini" öne sürdü.

Savcı, engelli genci insanlık dışı koşullarda çalıştırıp, köle olarak kullandıkları gerekçesiyle Gretha ve Adje çifti hakkında 7 yıl hapis cezası istedi.

Jefrrey'in adını kullanarak yasa dışı ticaret yapan Niko H.'nin de 2 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkemenin, kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

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Hollanda Köle engelli genç

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