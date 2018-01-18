Zihinsel engelli genci köle olarak kullanan çifte 7 yıl hapis

Hollanda medyasına göre korku filmi senaryolarını andıran ve 2015 yılında ortaya çıkarılan "kölelik" olayına ilişkin dava Almelo kentinde başladı.

Savcıya göre, 32 yaşındaki zihinsel engelli Jefrrey, 47 yaşındaki Gretha K. ve 60 yaşındaki Adje B. tarafından yıllarca köle olarak kullanıldı.

Jeffrey ile 2007 yılında bir eğlence panayırında tanışan çift, onu Tubbergen kasabasındaki bir karavan parkındaki evlerine götürdü. Zeka düzeyi 12 yaşındaki bir çocuğa eşit olan engelli genç, derme çatma bir karavana kilitlendi.

Jeffrey, haftada 7 gün boyunca 16 saat çalışmaya zorlandı. Hurda demir toplatılan engelli genç, gerikalan zamanda da çiftin işlettiği eskici dükkanında çalıştırıldı.

ŞİRKET KURUP PARA BİLE KAZANDILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Adje B. tarafından Jeffrey'e sık sık şiddet uygulandı. Demir çubuklarla dövülüp, sürekli aşağılandı.

Savcıya göre, Gretha ve Adje çifti engelli genç adına şirket kurup, 24 ayrı otomobil plakası çıkarttı. Hollandalı çift, yıllar boyu Jeffrey'in sırtından 400 bin euro gelir elde etti.