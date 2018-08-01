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Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

37 yıllık diktatörlüğün darbe ile sona erdiği Zimbabve'de, iktidar partisinin seçim zaferine karşı çıkan muhalifler başkent Harare'de polisle çatıştı. Dakikalar sonra askeri birlikler caddelerde belirdi, otomatik silahlar ateşlendi. Reuters haber ajansı, bir kişinin vurularak öldürüldüğünü bildiriyor.

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Zimbabve'de 37 yılın ardından yapılan ilk seçimler sonucunda, ülke karıştı. Seçimleri diktatör darbeyle Mugabe'yi deviren ve ülkenin başına geçen Emerson Mnangagwa'nın partisi ZANU-PF'nin kazandığının açıklanması, muhalifleri sokağa döktü.

Seçim sonucuna itiraz eden Demokratik Değişim Hareketi Partisi (MDC) taraftarları, Afrika ülkesinin başkenti Harare'de polisle çatıştı. Hemen ardından, askeri birlikler caddelerde belirdi.

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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Reuters haber ajansı, Harare üstünde orduya ait helikopterlerin uçtuğunu ve otomatik silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor. Ajans, en az bir kişinin öldüğünü duyurdu.

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Reuters ve AP, alevlerin yükseldiği sokaklar ve Mnangagwa'nın posterlerini taşlayan protestocuların fotoğraflarını geçiyor.

Açıklanan sonuçlara göre, ZANU-PF 209 sandalyeli parlamentoda 109 sandalyeye ulaştı. Sandıktan 41 sandalye çıkardığı duyurulan MDC, daha önce de hile ve usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.

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Ülkede oy sayımı henüz bitmiş değil, 58 milletvekilini hangi partilerin kazandığı belirsizliğini koruyor. ZANU-PF'nin üçte iki çoğunlukla anayasayı değiştirebilmek için 30 sandalyeye daha ihtiyacı var.

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Anahtar Kelimeler:
Zimbabve darbe Sokak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Zimbabwe baktığımızda türkiyenin geleceğini görüyoruz cahillik ahlaksızlık bu kadar olduğu ülkelerde kaçınılmaz bu son oluyor malesef.
amerika burayada girmiş bunlarında işi zor saddam ve gaddafi gitti ülkeleri bitti
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