Zimbabve seçimini yüzde 50,8 ile Mnangagwa kazandı

Mnangagwa, sonuçların açıklanmasının ardından Twitter'dan yayımladığı mesajda, seçimi kazanmasından dolayı "onur duyduğunu" belirtti. Mnangagwa, "Sandıklarda bölünmüş olabiliriz. Ama hayallerimizde biriz. Bu yeni bir başlangıç" ifadesini kullandı.

Ordu, geçen Kasım ayında 93 yaşındayken devlet başkanlığından alınan Mugabe'nin yerine o dönemki yardımcısı Mnangagwa'yı getirmişti. Ülkede Pazartesi günü düzenlenen seçimleri yüzde 50'nin üzerindeki oy alarak ilk turda kazanmayı başaran Mnangagwa böylece koltuğunu sağlama almış oldu.

Ülkede önceki günkü protesto gösterilerinde altı kişi ölmüştü.Afrika'nın güneyinde yer alan Zimbabve'de 37 yıl boyunca iktidarda olan Robert Mugabe'nin Kasım 2017'de askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından düzenlenen ilk devlet başkanlığı seçimlerini Emmerson Mnangagwa kazandı.

Seçimlere katılım oranı, ülkedeki 10 vilayetin birçoğunda yüzde 80'in üzerinde oldu.

Muhalefet partisi MDC'nin sözcüsü Morgan Komichi, AFP'ye yaptığı açıklamada, seçimlerin sonuçlarını reddettiklerini söyledi. Parti sözcüsü, "Bu sonuçları mahkemeye götüreceğiz" dedi.

Ordunun protestoculara müdahalesine tepki

Devlet başkanlığı seçimleriyle aynı anda düzenlenen genel seçimleri de iktidardaki ZANU-PF'nin kazandığı ve bu partinin parlamentoda çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Zimbabve Seçim Komisyonu'nun Çarşamba günü bu sonucu açıklamasının ardından ülkede düzenlenen protesto gösterilerinde altı kişi hayatını kaybetmişti. Seçimlerin hileli olduğunu iddia eden MDC destekçilerinin katıldığı gösteriler sırasında protestocuların güvenlik güçlerine taş attığı ve çevredeki bazı araçları verdiği, askerlerin ise gerçek mermiyle müdahalede bulunduğu görülmüştü.

İnsan hakları aktivistleri ve uluslararası gözlemciler gösterilerde sivil halkın üzerine ateş açıldığı ve protestoculara gösterilen tepkinin orantısız olduğu gerekçesiyle orduyu eleştirdi.