Zimbabve’de Mnangagwa Zaferini İlan Etti 

Çarşamba günü Mnangagwa’nın oy çaldığı iddiasıyla protestocuların sokaklarda tankların üzerine taşlar atmasının ardından polisin müdahalesi ülkedeki kaygıları daha da arttırdı. Seçimler uzun yıllardır iktidarda bulunan Robert Mugabe’nin ardından bir ilk olması açısından tarihi önem taşıyor.

Bu sabah bir otobüs dolusu polis, kalkanları ve coplarıyla gelerek yerli ve yabancı 100 kadar basın mensubunun izlediği basın toplantısını dağıttı. Polisin muhalefet liderinin basın toplantısını neden dağıttığına ilişkin bir açıklaması da olmadı.

Zimbabwe’de seçimler Pazartesi son derece sakin başladı ancak 48 saat sonra patlak veren protestolarda askerler göstericilerin üzerine ateş açtı ve olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Chamisa, Mnangagwa’nın seçim zaferinin yalan ve hileli olduğunu öne sürdü. Dün polis muhalefet lideri hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa çekişmeye sahne olan seçimlerde zafer ilan etti. Bundan saatler sonraysa muhalefet lideri Nelson Chamisa’nın seçim sonuçlarını basın toplantısını çevik kuvvet polisleri dağıttı.

Cuma günü çıkan olaylarda sokaklarda askerler gözükmedi. Ancak tazyikli su püskürtme araçları ve polis mevcuttu. Muhalefet partisinin merkezine yapılan polis operasyonunda da 18 kişi gözaltına alındı. Daha önce parti yetkilileri de operasyona maruz kalmıştı.

Mugabe’nin eski yardımcısı ve yakınındaki kişilerden olan Mnangagwa seçimin ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada sonuçlardan memnun olduğunu söyledi ve halkı sakin olmaya çağırdı.

Muhalefetse Mnangagwa’nın oyların yüzde 50’sinden biraz fazlasını aldığı seçimin sonuçlarını mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

Oyların yüzde 44’ünü alan muhalefet lideri Nelson Chamisa’ysa Twitter’dan açıklamasında, seçim kurulunun ilan ettiği sonuçların “yalan” olduğunu savundu. Chamisa, seçim kurulunun uygun şekilde ve partiler tarafından da onaylanan sonuçları ilan etmesi gerektiğini belirterek, “seçimlerdeki yanlışlık, ahlaki çöküş ve değerler eksikliği şaşırtıcıdır” dedi.

Seçim kurulunun sonuçları açıklamasından kısa süre önce Chamisa’nın Demokratik Değişim Hareketi Partisi bir açıklama yaptı ve gazetecilere seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve imza vermeyeceklerini duyurdu.

Bu hafta yaşananlar 37 yıl iktidarda kalan ve geçen yıl Kasım ayında ordununbaskısı sonucu görevden ayrılan Mugabe’den sonra Zimbabve’de nasıl bir yönetim olacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

