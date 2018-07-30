Zimbabve’de Tartışmalı Seçim

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkesine yatırımları çekebilmek için güvenilir bir seçim sözü vermişti. Ancak seçim sürecinin sorunlu geçmesi ekonomide daha fazla durgunluk getirebilir.

Seçime katılım oranı yüksek oldu. 37 yılın ardından iktidardan indirilen Mugabe’nin oy kullanırken alkışlanması da dikkat çekti.

Demokratik Değişim Partisi Hareketi Lideri Nelson Chamisa’nın ortaya attığı suçlamalar, seçimin idaresi ve sonucuyla ilgili muhtemel bir anlaşmazlığa ilişkin endişeleri arttırdı.

Seçimler, ülkenin eski lideri Robert Mugabe’siz ilk seçim olması itibariyle önem taşıyor.

Zimbabve’de ana muhalefet partisi lideri, bazı oy kullanma merkezlerinde yaşanan aksaklıkların destekçilerini zayıflatmak için yapılan kasıtlı bir çaba olduğunu savundu.

Chamisa twitter mesajında, “Baskı için kasıtlı çaba var gibi görünüyor” derken, katılımın yüksek olmasından ise övgüyle bahsetti.

Başkent Harare ve başka bölgelerdeki oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar dikkat çekiyor.

Bazı gözlemciler ülkedeki daha serbest siyasi ortamı memnuniyetle karşılıyor ancak devlet medyasındaki taraflılık, oy pusulalarının basımında şeffaflık eksikliği ve tarafsız olması gereken hükümet yanlısı geleneksel liderlerin müdahalesine ilişkin kaygılar dile getiriyor.

Daha önce Mugabe’nin kazandığı hileli seçimleri organize etmekle suçlanan Zimbabve Seçim Komisyonu, bu seçimin özgür ve adil olacağını belirtti.

Ülkede 5.5 milyon seçmen bulunuyor.

Seçimlerde devlet başkanlığı için 20’den fazla aday ve yaklaşık 130 siyasi parti yarışıyor. Eğer adaylardan yüzde 50 oy alan çıkmazsa, seçim ikinci tura kalacak.

En önemli adaylar Mugabe’nin istifasının ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan 75 yaşındaki Mnangagwa’yla, 40 yaşındaki avukat ve rahip Chamisa. Morgan Tsvangirai’nin birkaç ay önce ölmesinin ardından Chamisa ana muhalefet partisinin lideri olmuştu.

Mugabe Pazar günü yaptığı açıklamada, tek uygun adayın Chamisa olduğunu savundu ve Mnangagwa’ya karşı çıkarak, “bana işkence edenlere oy veremem” dedi.

