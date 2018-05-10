HABER

Ziraat Türkiye Kupası final maçı bugün Diyarbakır'da: Pasolig kartı olmayanlar dışarıda

10.05.2018 05:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart'taki Diyarbakır ziyaretinde de duyurmasıyla Türkiye Kupası final maçı bugün Diyarbakır'da Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak. Maç öncesi taraftarlara getirilen pasolig kartı şartı kimi taraftarların tepkisini çekti. Bir taraftar, "Sanki maç Diyarbakır'da değil İstanbul'da oynanıyor" dedi. Hatice Kamer'in haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart Diyarbakır ziyaretinde yaptığı konuşmada Ziraat Türkiye Kupası Final Maçının Diyarbakır'da yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamadan hemen sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da maçın adresinin Diyarbakır olduğunu duyurdu. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı karşılaşması 10 Mayıs Perşembe akşamı Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maç ile stadyumun açılışı da gerçekleşecek. Yaklaşık dört yıldır inşaatı devam eden 33 bin kişi kapasiteli stadyumda çalışmalara hız verildi.

Müsabakadan bir süre önce tüm yol güzergâhlarında peyzaj çalışmaları tamamlanmış görünüyor. Lunapark'tan yeni stadyuma devam eden yol üzerindeki üç kavşağa siyah beyaz renkli top maketleri konuldu.

Lunapark Caddesi kavşağında belediye işçileri top maketlerin siyah noktalarını belediye logosuyla kapatmaya çalışıyordu. Sebebini sorduğumda ise 'Fenerbahçe'ye ayıp olmasın diye topların rengini değiştirdiklerini' söylediler:

"Siyah beyaz Beşiktaş'ın rengi. Fenerbahçe'ye ayıp olmasın diye siyahların üzerini kapatıyoruz şimdi."

Çevre köyden stadı temizlemeye geldiler

Stadyum çevresinde de hummalı bir çalışma var. Çevredeki tüm kavşaklarda karınca gibi çalışan işçiler diktikleri çiçeklerle son rütuşları vermeye çalışıyorlar.

İki gündür yağan yağmur çalışmaları aksatsa da yüzlerce işçi stadyumu yarınki maça yetiştirmek için olağan üstü bir emek harcıyor.

Stadın temizliği için işçiler dışında çevre köylerden kadınlar ve genç kızlar da ellerinde fırçalarla günlük yevmiye ile işin bir ucundan tutmuş.

Kupa maçını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesi de bekleniyordu ama bir başka programdan dolayı gelemeyeceği belirtildi.

Diyarbakır'daki tüm otellerin bu karşılaşma sayesinde dolduğu belirtiliyor.

Pasolig kartı olmayanlar dışarıda

'Sporda şiddet disiplinsizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren stadyumlarda kağıt bilet devri bitti ve maçlara pasolig denen kartlarla giriliyor.

Türkiye'nin en yeni stadında oynanacak bu maçı izlemeyi bekleyen birçok Diyarbakırlı futbolsever ise her iki iki takıma ait pasolig kartları olmadığı için yeni stadyumun ilk maçını izleyemeyecekler.

Fenerbahçe ve Akhisar taraftarları dışında, TFF'de akreditasyonu ve pasolig kartı olmayan muhabirler de stada alınmayacak.

TFF'den konuyla ilgili "Diğer takım taraftarları için de son 24 saatte pasolig açılabilir, pasolig sitesini takip edin" açıklaması yapıldı.

Söz konusu sitede müsabaka ile ilgili ise şu açıklamaya yer verildi:

"Teleset Mobilya Akhisarspor logolu Passolig Kart ile birlikte başka bir karta sahip olan kişilere bilet satışı yapılmayacaktır. Fenerbahçe Tribünü'ne ait biletler yalnızca Fenerbahçe logolu Passolig Kart sahibi olan kişilere satılabilecektir. Fenerbahçe logolu Passolig Kartı ile birlikte başka bir karta sahip olan kişilere bilet satışı yapılmayacaktır. Maç günü Diyarbakır Stadyumu gişelerinden bilet satışı ya da tek geçişlik passcard teslimatı yapılmayacaktır."

Stadyum kapsında polislerle konuşan bazı gençler de bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorlar ancak polisler de konuya hakim değil.

'**Sanki stad Diyarbakır'da değil de İstanbul'da yapılmış gibi**'

Amedspor Direniş Grubu Derneği Başkanı Ramazan Turgay da yeni stadyumun ilk maçının taraftar ayrımı yapılmaksızın da tüm Diyarbakırlı futbolseverlere açık olması gerektiğini söyledi.

Turgay, "5 Mayıs'a kadar pasolige başvurabilirsiniz diye bir açıklama yapmışlar ama bu saatten sonra Pasolige başvuramazsınız. Eğer bu maçın oynanacağı bir buçuk ay öncesinden belliyse spor kulüplerinin maça en az 15 gün kala bir açıklama yapması ve pasolig başvuru tarihlerini açıklaması gerekiyor. Ama maalesef öyle bir açıklama. Bunda da bölge insanı mağdur oluyor" diyor.

Amedspor Direniş Grubundan Ümit ve Süleyman da pasoligi olmayanların maçı izleyememesinin haksızlık olduğunu söylüyorlar.

Süleyman "Bizim için önemli olan herkesin maça gidebilmesidir. Ama ne yazık ki Akhisar'ın hiçbir taraftarı gidemeyecek ayrıca Diyarbakır taraftarları da maça alınmayacak. Demek oluyor ki burada bir dışlanma var. Sanki bu stad bu şehirde değil de İstanbul'da yapılmış gibi. Tabi ki bunu kınıyoruz ve Akhisar'ın gelmesini de çok isterdik sonuçta onlar da bizim gibi taraftar grubu. Bize yapılan haksızlıklara karşı onlar da haksızlığa maruz kaldı, bunu kınıyoruz" diyor.

AKİGOLAR'dan 'çifte**standart' tepkisi**

Ümit ise bir furbolsever olarak bu maçı izlemek istediğini söylüyor.

"Büyük bir takım bizim şehrimize geliyor ve buradaki halkımız da o maçı izlemek ister yani. Ama pasolig uygulamasından dolayı buradaki insanlar gidemiyor. Futbol taraftarıyla güzeldir, Akhisar için de üzüldüm çünkü onlara yapılan bir haksızlıktır. Taraftarı gelemeyecek gelse de az gelecek, bu da bir haksızlıktır" diyor.

Tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile final maçı oynayacak Akhisarspor'un taraftarları AKİGOLAR da çifte standarta mazur kaldıklarını söyleyerek Diyarbakır'a gelmeme kararı aldıklarını açıkladılar.

Açıklamada Fenerbahçe'ye 15 bin 108, Akhisar'a ise 7 bin 422 adet yer ayrıldığı belirtiliyor. Fenerbahçe biletlerinin internet üzerinden satışa çıkartılmasına karşın Akhisarspor biletlerinin ne Diyarbakır'da ne de internet üzerinden satışa açılmadığından bunun çifte standart olduğunu savundukları bir kınama mesajı yayınladılar.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Çarşamba günü Diyarbakır'da bir basın açıklaması yaparak Akhisar ve Diyarbakır arasındaki uzak mesafeye dikkati çekti, taraftarın yanlarında olmasına sevineceklerini ama gelemeyecek olmalarının dezavantaj olmayacağını söyledi.

YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Adalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Son dakika! Golan Tepeleri'nde alarm! Sirenler çalıyor

Son dakika! Golan Tepeleri'nde alarm! Sirenler çalıyor

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

İlginizi Çekebilir

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahathir 92 yaşında yeniden seçildi

Mahathir 92 yaşında yeniden seçildi

Son dakika! Golan Tepeleri'nde alarm! Sirenler çalıyor

Son dakika! Golan Tepeleri'nde alarm! Sirenler çalıyor

Trump'ın CIA Direktörü adayı Haspel'den 'işkence yapılmayacak' sözü

Trump'ın CIA Direktörü adayı Haspel'den 'işkence yapılmayacak' sözü

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.