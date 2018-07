Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

Trump NATO zirvesinde başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı ve kendisi sayesinde NATO müttefiklerinin 33 Milyar dolardan fazla ödeme yaptıklarını ve gelecekte daha da fazlasını yapacaklarını 'sadece kendisi sayesinde' olduğunu duyurdu.

NATO önceden zayıftı diyen Trump şimdi yeniden güçlü dedi.

MEDYAYA ÇATTI

Trump "Medya sadece benim liderlere karşı kaba olduğumu söylüyor ancak paradan hiç bahsetmiyor' ifadesini kullandı.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!