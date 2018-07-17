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Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Helsinki'de gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Trump NATO benim sayemde daha güçlü dedi. Ancak hedefinde yine medya vardı.

Zirve bitti, Trump yine medyaya çattı

Trump NATO zirvesinde başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı ve kendisi sayesinde NATO müttefiklerinin 33 Milyar dolardan fazla ödeme yaptıklarını ve gelecekte daha da fazlasını yapacaklarını 'sadece kendisi sayesinde' olduğunu duyurdu.

NATO önceden zayıftı diyen Trump şimdi yeniden güçlü dedi.

MEDYAYA ÇATTI

Trump "Medya sadece benim liderlere karşı kaba olduğumu söylüyor ancak paradan hiç bahsetmiyor' ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Trump NATO Zirve medya

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