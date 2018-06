Zombi yapan parazit korkuttu! Her yerde olabilir!!!

Görüntüler bir karıncanın kafatasına sızan parazitin onu nasıl zombiye dönüştürdüğüne dair an be an değişimi gösteriyor.

PARAZİT KARINCAYI ZOMBİYE ÇEVİRİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre karıncanın beynine sızan parazit önce istemsiz olarak uzatılarını kontrol ediyor, ilerleyen saatlerde ise onu tamamen hareketsiz bırakarak daha büyük avcıların yemi haline getiriyor.

ZOMBİ PARAZİTİN HAİN AMACI

Bu noktada bilim insanları bir konuya dikkat çekiyor. Parazitin uzun vadede amacı daha büyük bir konağa yerleşerek onu kontrol etmek olduğunu belirtiyorlar.

Bu durum da akıllara şu soruyu getiriyor.

Parazitin yolu bir insanla kesişirse ne olur? Bu durumda korkulan olabilir, yıllardır beklenen zombi salgını bu küçük canavarla kötü bir kabustan gerçeğe dönüşebilir.

Scientific Reports gazetesinin yazarlarından Dr. Martin Hall parazitin yaşam döngüsünün sıra dışı olduğunu belirtiyor. Dr. Hall parazitin konağın hareketlerini kontrol etmesini onun yaşamda kalma dürtüsüyle ilişkili olduğunu belirtiyor.