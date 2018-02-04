Hareketin öncüsü fotoğraf sanatçısı Yann Arthus-Bertrand, “Zouave’a yelek giydirme eylemi, kaybolan eko sistemin gezegeni her geçen gün daha da yüksek seviyede tehdit ettiğini anlatan güzel bir sembol. Dünyayı COP 21 İklim Anlaşması değiştiremez, tek tek bireyler değiştirebilir” dedi.

Alma köprüsüne, siyah zemin üzerine “Get ready for global warming/ Küresel ısınma için hazır olun” yazılı bandrol de asıldı.

Yaşanan doğa felaketlerinin, küresel ısınma ve iklim sorunlarından kaynaklandığına dikkat çekmek isteyen ünlü fotoğraf sanatçısı Yann Arthus-Bertrand’ın örgütü Goodplanet, Alma köprüsünde bulunan Zouave anıtına dev bir can kurtaran yeleği giydirerek sembolik olarak çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalıştı.

Haftalardır su seviyesi yükselen ve geçtiği pek çok kentte evleri sular altında bırakan Seine Nehri’nde suların çekilmesi bekleniken, devam eden yağışlar nedeniyle yeniden su seviyesinde yükselme başladı.

Çevreci örgütler, küresel ısınma sorununa dikkat çekmek için, Paris’te Seine nehrinin su seviyesini ölçmek için asırlardır barometre olarak kulanılan ünlü Zouave anıtına ‘can kurtaran yeleği’ giydirdiler.

Goodplanet’in eylemine Paris Belediye Başkanlığı da destek verdi. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bir yıl içinde iki kez nehir taşması, 4 kez öldüren sıcakların yaşandığına dikkat çekerek, “İklim değişikliği konusunda önlem almak için yalnızca 4 yılımız var. 4 yıl sonra artık geri dönüşü olmayan bir evreye gireceğiz” dedi.

11 bölge hala yüksek seviyede alarmda

Ocak ayı boyunca sürekli yükselen Seine Nehri’nde sular Pazar günü de yüksek seviyede kalmaya devam etti. Seine, Yonne ve Marne nehirlerinin geçtiği 11 bölge özellikle başkent Paris ve Normandiya bölgesinde hafta sonu boyunca güvenlik önlemleri “yüksek seviyede” devam etti. Sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde haftalardır umutsuzca suların çekilmesini bekleyen Fransızlar,yüzücü kombinezonları, lastik botlar ya da dev çizmelerle hareket edebiliyor.

Avrupa’daki bilim adamlarının son yayınladığı araştırmalar, daha sıcak ve nemli havanın önümüzdeki yıllarda tüm dünyada sel baskınlarını artıracağı uyarısında bulundu.