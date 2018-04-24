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Zschäpe'nin avukatı: Müvekkilim cinayetlerde suç ortağı değil

24.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

NSU örgütüne yönelik davada baş sanık Zschäpe’nin avukatı Borchert, müvekkilinin örgütün işlediği cinayetlerde suç ortağı olmadığını savundu.

Zschäpe'nin avukatı: Müvekkilim cinayetlerde suç ortağı değil

8'i türk 10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davanın görülmesine devam edildi. Beş yıldır Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde devam eden davanın bugünkü duruşmasında sanık avukatları son savunmalarını yapmaya başladı.

Davanın baş sanığı Beate Zschäpe’nin avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin NSU örgütünün işlediği cinayet ve saldırılarda suç ortaklığı yapmadığını ileri sürdü. Borchert, "Başsavcının mütalaasında saydığı gerekçeler, ne detayda ne de genel tabloda müvekkilimin suç ortağı olduğunu haklı çıkarmak için yeterlidir" dedi. Borchert başsavcının NSU örgütünün intihar eden üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği cinayetlerde yer aldığını "tek taraflı" olarak göstermeye çalıştığını savunarak, "Ancak bu ne müvekkilimin karakteri ne de siyasi faaliyetleriyle haklı çıkarılamaz" dedi. Avukat savunmasında Zschäpe hakkında başsavcıdan tamamen farklı bir tablo çizeceğini ifade etti.

Borchert savunmasını Zschäpe'nin bir diğer avukatı Mathial Grasel’le birlikte yapıyor. İki avukatın son savunmalarının toplam bir buçuk gün sürmesi bekleniyor.

Sanıklar için istenen cezalar

Federal Başsavcılık mütalaasında sanık Beate Zschäpe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür hapis cezası istemişti.

Başsavcı mütalaasında Beate Zschäpe'nin aşırı sağcı örgütün tüm eylemlerindeki suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirterek, Zschäpe'nin hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğunu ifade etmişti. Başsavcı mütalaada örgüte yardım etmekle suçlanan Andre E. ile aynı şekilde örgüte yardım etmekle suçlanan tututuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında 12 yıl hapis cezası talep etti. Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım sunmakla suçlanıyor. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını istedi.

Savunma avukatlarının son savunmalarını iki ay önce yapmaları planlanıyordu. Ancak savunma avukatlarının mahkemeye verdiği reddi hakim dilekçeleri sürecin gecikmesine neden oldu.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti.

dpa, Reuters/HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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