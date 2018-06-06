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Zschäpe'nin avukatı: Müvekkilimin kimseyi öldürme niyeti yoktu

06.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

NSU davasında baş sanık Beate Zschäpe’nin avukatı, müvekkilinin sadece kundaklama suçuna karıştığını savundu, 6 yıldır cezaevinde olması göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Zschäpe'nin avukatı: Müvekkilimin kimseyi öldürme niyeti yoktu

Almanya'da 8'i Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memuru olmak üzere 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne ilişkin davaya Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında baş sanık Beate Zschäpe'nin azletmek istediği, mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukatı son savunmalarını yapmaya devam etti.

Avukatlardan Wolfgang Heer müvekkilinin yakalanmadan önce Zwickau'da kaldığı daireyi benzin dökerek yaktığını hatırlatarak, "Ancak benzinin bir patlamaya sebep olacağını hesaba katmamıştır. Ayrıca yangın çıkarmadan önce binada kimsenin olmadığını kontrol etmiştir" dedi. Heer müvekkilinin amacının dairedeki kanıtları yok etmek olduğunu, insanları tehlikeye atma niyetinin bulunmadığını savundu. Müvekkilinin Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile kaldığı daireyi yakarak onlara verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Heer, "Yangından önce arkadaşları Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın Eisenach'taki başarısız soygun girişimi sonrasında intihar ettiğini öğrenmiştir" dedi.

Heer: Sadece kundaklama suçundan ceza almalı

Heer savunmasında Zschäpe'nin sadece basit kundaklama suçundan ceza almasını, altı yıl tutuklu olması göz önüne alınarak tahliye edilmesini talep etti.

Savcılık mütalaasında Zschäpe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Mütalaada Zschäpe'nin aşırı sağcı örgütün tüm eylemlerinde suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirtilerek Zschäpe'nin tahliyesi durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğu ifade edilmişti.

Başsavcı mütalaada örgüte yardım etmekle suçlanan Andre E. ile aynı şekilde örgüte yardım etmekle suçlanan tututuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında 12 yıl hapis cezası talep etti. Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım etmekle suçlanıyor. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını istedi.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti.

dpa, AFP / HT, GY

© Deutsche Welle Türkçe

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