Zschäpe'nin avukatı: Müvekkilimin kimseyi öldürme niyeti yoktu

Almanya'da 8'i Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memuru olmak üzere 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne ilişkin davaya Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında baş sanık Beate Zschäpe'nin azletmek istediği, mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukatı son savunmalarını yapmaya devam etti.

Avukatlardan Wolfgang Heer müvekkilinin yakalanmadan önce Zwickau'da kaldığı daireyi benzin dökerek yaktığını hatırlatarak, "Ancak benzinin bir patlamaya sebep olacağını hesaba katmamıştır. Ayrıca yangın çıkarmadan önce binada kimsenin olmadığını kontrol etmiştir" dedi. Heer müvekkilinin amacının dairedeki kanıtları yok etmek olduğunu, insanları tehlikeye atma niyetinin bulunmadığını savundu. Müvekkilinin Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile kaldığı daireyi yakarak onlara verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Heer, "Yangından önce arkadaşları Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın Eisenach'taki başarısız soygun girişimi sonrasında intihar ettiğini öğrenmiştir" dedi.