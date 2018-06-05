Zschäpe'nin avukatları tahliye istedi

Almanya'da 8'i Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memuru olmak üzere 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne ilişkin davaya Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında baş sanık Beate Zschäpe'nin azletmek istediği, mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukatı savunmalarına başladı.

Zschäpe'nin uzun süredir mesafeli olduğu mahkeme tarafından görevlendirilen üç avukattan biri olan Wolfgang Heer, 43 yaşındaki müvvekkilinin cinayet ve saldırı suçlarından beraat etmesini, sadece kundaklama suçundan ceza alması gerektiğini savundu. Heer savunmasında "Beate Zschäpe terörist değil. Cinayet planlamadı, silah temin etmedi, olaylara etkisi olmadı ve arkadaşları Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın işlediği suçları da mutfak masasından kumanda etmedi" dedi.

Heer: Sadece kundaklama suçundan ceza almalı

Zschäpe'nin devletin güvenliğine yönelik işlediği iddia edilen suçlardan beraat etmesini isteyen avukat Heer, müvekkilinin Zwickau kentinde kaçtığı dairede yangın çıkarmaktan ceza alabileceğini belirtti. Heer, "Bu yangın başsavcılığın iddianamesinde geriye kalan tek suçlama" dedi. Avukat Heer müvekkilinin kundaklama suçundan ne kadar ceza alması gerektiği konusunda ise bir açıklama yapmadı, ancak en yüksek ceza verilse bile Zschäpe'nin altı yıldır tutuklu olduğu için bu cezayı çoktan çektiğini savundu.