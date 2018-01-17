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Zübeyde Hanım ölümünün 95'inci yılında Kosova'da anıldı

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Enis Tabak / Prizren, 17 Ocak (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 95'inci yıldönümünde Kosova'da anıldı.

Prizren'de faal olan Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği tarafından Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece, saygı duruşu ile başladı. Gecede bir konuşma yapan Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği Başkanı Birsen Gota, Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk gibi aydın bir genci yetiştirmesinde gösterdiği çabadan bahsetti.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Ülker de, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Kosova'da anılmasını çok anlamlı olduğunu söyledi. Ülker, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak 'Zübeyde Hanım' Ata Kadınları Korosunu geçen yıl desteklediği gibi bu yıl da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya da, Ulu Önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anmak için böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Gece 'Zübeyde Hanım' Ata Kadınları Korosu'nun konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

- Koro konser

- Çocukların şiir okuması

- Konuşmalar

- Detay

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