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Zuckerberg AB’ye Kapalı Kapılar Ardında Bilgi Verecek

17.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Facebook kurucusu Zuckerberg, gelecek Salı Avrupa Parlamentosu liderleriyle biraraya gelerek şirketinin karıştığı bilgi güvenliği skandalı hakkında kapalı kapılar ardında ifade verecek

Zuckerberg AB’ye Kapalı Kapılar Ardında Bilgi Verecek

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, gelecek hafta Salı günü Avrupa Parlamentosu liderleriyle biraraya gelerek şirketinin karıştığı bilgi güvenliği skandalı hakkında kapalı kapılar ardında ifade verecek.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere parlamentoları, siyasi danışmanlık veren Cambridge Analytica’nın milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgilerini izinsiz kullanmasına izin verdiği ortaya çıktığından bu yana Zuckerberg’den haftalardır ifade vermesini istiyor.

AB’deki siyasi grupların liderlerinin, hukuk ve insan hakları uzmanlarının katılacağı görüşmenin gizli olması bekleniyor. Ancak Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğu görüşmenin basına açık oturum şeklinde olmasını istiyordu.

İngiliz parlamento üyeleri Facebook kullanıcılarının bilgilerinin siyasi kampanyalarda kullanılmasını soruşturuyor. Cambridge Analytica’nın görevden uzaklaştırılan başkanı da son olarak komisyon karşısında ifade vermeyi kabul etti. Parlamento’nun medya komisyonu, Alexander Nix’in 6 Haziran’da ifade evereceğini söyledi. Nix geçen ay komisyon karşısına çıkmayı reddetmişti.

Komisyon, İngiltere’nin AB’den çıkması için yapılan kampanyanın eski başkanınınsa ifade vermeyi kabul etmediğini kaydetti.

Komisyon, bunun “parlamentoya itaatsizlik edildiği yönünde karar verilmesi için ilk adım olabileceği” yorumunu yaptı.

İngiltere parlamentosunun bu makama itaatsizlik ettiğini düşünenleri cezalandırma hakkı var.

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