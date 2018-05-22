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Zuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecek

22.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, kişisel bilgilerin ihlal edilmesi ve veri skandalı sonrası bugün Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecek.

Zuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecek

İngiliz veri şirketi Cambridge Analytica'nın 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan skandalda sosyal ağ şirketinin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ifade verecek.

Avrupa Birliği'nin yasama organlarından birisi olan ve üye devletlerden 751 temsilcinin yer aldığı parlamentonun davetine olumlu yanıt veren Zuckerberg, siyasi grupların temsilcilerinin yanı sıra, hukukçuların ve sivil haklar uzmanlarının karşısına çıkacak.

Görüşmenin olacağı açıklandığında kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği belirtilmiş, ancak özellikle AB parlamenterleri bu duruma tepki göstermişti.

Şikâyetler üzerine harekete geçen AP Başkanı Antonio Tajani, Zuckerberg ile görüşerek oturumun kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmesi için kendisini ikna ettiğini açıkladı.

Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan AP Başkanı, "Facebook CEO'su Zuckerberg Bey ile şahsen konuşarak görüşmeyi internet üzerinden yayınlamayı teklif ettim. Bu talebi kabul ettiğini memnuniyetle belirtmek istiyorum. AB vatandaşları için harika bir haber. AP için gösterdiği saygıdan dolayı kendisine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Tajani ayrıca görüşmenin bugün TSİ 19:15 ile 20:30 arasında gerçekleşeceğini belirtti.

İngiltere Parlamentosu'ndan çağrı

İngiliz milletvekilleri, Facebook CEO'sunun Londra'da da ifade verme çağrılarını reddetmesinden dolayı, Brüksel'deki toplantıda AB parlamenterlerine kendi adlarına da soru yöneltmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Parlamentosu Medya Komitesi Başkanı Damian Collins, Zuckerberg'in Londra'da da ifade vermesi gerektiğini inandığını kaydederken, konuyla ilgili olarak bir de yazılı açıklama yaptı.

Collins açıklamasında "Eğer Mark Zuckerberg sorularımıza doğrudan yanıt vermemeyi seçiyorsa, o halde AP'deki meslektaşlarımızdan bizim için bazı yanıtlar almalarını diliyoruz. Bu yanıtlarla, özellikle demokrasimize zarar veren ve şeffaf olmayan siyasi reklamlardan ve veri ihlallerinden şirkette (Facebook'ta) kimlerin, ne kadar bilgi sahibi olduğunu öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Facebook'un teknoloji direktörü Mike Schroepfer, Collins'in "yalan haber" soruşturması kapsamında İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin karşısında ifade vermiş ancak ifadesi ve sonrasında Facebook'un gönderdiği yazılı yanıtlar İngiliz milletvekilleri tarafından yeterli bulunmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca birlikte çalıştığı İngilitere merkezli Cambridge Analytica şirketinin kişisel verileri uygunsuz kullanması ile ortaya çıkan skandaldan 2,7 milyon kadar AB vatandaşının etkilendiği tahmin ediliyor.

Mark Zuckerberg, bugün Brüksel'deki ifadesinin ardından Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

AP,dpa,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
PARANIN GÜCÜ... dünyanın en zenginleri arasında olan ve avrupada kazandığı paranın vergisini ödememek adına yandaş şirketlere verdiği bağış ve desteklerin kesilmemesi için suçluda olsa bey sıfatını yakıştıran ap üyelerinin Allah belasını versin 3-5 kişinin kişisel verilerine yanlışlıkla ulaşan 16 yaşındaki çocuk 20 yıl ceza yer ve bu adam suçsuz sayılırsa böyle dünyanın ....
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