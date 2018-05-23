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Zuckerberg Avrupalı Facebook kullanıcılarından özür diledi

23.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nda ifade veren Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, veri skandalından etkilenen Avrupalı kullanıcılardan özür diledi.

Zuckerberg Avrupalı Facebook kullanıcılarından özür diledi

Zuckerberg, benzer olayların önüne geçmek için önlem alacaklarını söyledi.Sosyal medya ağı Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, dünyayı sarsan veri skandalı ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ifade verdi. Yanlış bilgilendirmelerle daha etkili bir biçimde savaşacaklarını ve kişisel verileri korumak için daha fazla çaba sarf edeceklerini söyleyen Zuckerberg, yaşananlar için Avrupalı sosyal medya kullanıcılarından özür diledi.

Facebook'un İngiliz veri şirketi Cambridge Analytica ile kişisel verilerini paylaştığı 87 milyon kullanıcının arasında yaklaşık 2.7 milyon Avrupalı Facebook kullanıcısının bulunduğu tahmin ediliyor.

Brüksel'de siyasi grupların temsilcilerinin yanı sıra, hukukçu ve sivil haklar uzmanlarının sorularını yanıtlayan Zuckerberg, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimleri ve İngiltere'nin Brexit referandumunda "yalan haberlerin" yayılmasına engel olamayan Facebook politikaları için de özür diledi. Facebook'un kurucusu, sosyal medya ağının "zarar vermek için bir platform" olarak kullanılmasının önüne geçemediklerini belirterek, "Sorumluluklarımızın tam resmini göremedik, bu bir hataydı ve yaşandığı için üzgünüm" şeklinde konuştu.

Benzeri olayların önüne geçmek ve Facebook'u daha güvenilir hale getirmek için gerekli değişimleri yapma konusundaki kararlılığını ifade eden Zuckerberg, bunun zaman alacağını da sözlerine ekledi.

"Rusya'nın müdahelesini engelleyemedik"

2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Facebook'a müdahelesini tespit etmekte oldukça yavaş hareket ettikleri özeleştirisini yapan Facebook CEO'su, "İleriye yönelik bundan çok daha iyisini yapacağımıza dair daha fazla inancım var. Zira 2016 seçimlerinden bu yana Fransa'daki başkanlık seçimleri, Almanya'daki genel seçimler ve ABD'nin Alabama eyaletindeki özel seçimler de dahil olmak üzere geçen yıl çok daha iyi işler çıkarttık" diye konuştu.

Zuckerberg, Facebook'un liderlerin seçmenlerle doğrudan iletişim kurmasına olanak vermesi ve dünya çapında milyonlarca kişinin seçmen kaydını yaptırmasına yardımcı olması açısından oynadığı olumlu role de dikkat çekerek, 2019 AP seçimlerinin manipüle edilmesine engel olmanın şirketin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Sosyal medya ağının, Avrupa Birliği veri koruma standartlarına uygun hale getirileceğini de hatırlatan Zuckerberg, Facebook'un Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) yürürlüğe gireceği tarih olan 25 Mayıs itibarıyla düzenlemeyle yüzde yüz uyumlu hale gelmiş olacağını söyledi.

Tajani: Gelişmeleri takip edeceğiz

AP Başkanı Antonio Tajani, Facebook CEO'sunun ifade vermesinin AP'ye ve burada temsil edilen Avrupa vatandaşlarına saygısını göstermesi bakımından önemli bir adım olduğunu söyledi. Tajani, "Sayın Zuckerberg'in özür dilemesi elbette yeterli değil, daha fazla ilerleme kaydedilmesini bekliyoruz; verilen sözlerin tutulduğundan emin olmak için de süreci takip ediyor olacağız" diye konuştu.

Zuckerbeg, Nisan ayında da ABD Kongresi'nde iki gün boyunca skandala ilişkin soruları yanıtlamıştı.

DW,dpa/ SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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