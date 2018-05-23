Zuckerberg Avrupalı Facebook kullanıcılarından özür diledi

Zuckerberg, benzer olayların önüne geçmek için önlem alacaklarını söyledi.Sosyal medya ağı Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, dünyayı sarsan veri skandalı ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ifade verdi. Yanlış bilgilendirmelerle daha etkili bir biçimde savaşacaklarını ve kişisel verileri korumak için daha fazla çaba sarf edeceklerini söyleyen Zuckerberg, yaşananlar için Avrupalı sosyal medya kullanıcılarından özür diledi.

Facebook'un İngiliz veri şirketi Cambridge Analytica ile kişisel verilerini paylaştığı 87 milyon kullanıcının arasında yaklaşık 2.7 milyon Avrupalı Facebook kullanıcısının bulunduğu tahmin ediliyor.

Brüksel'de siyasi grupların temsilcilerinin yanı sıra, hukukçu ve sivil haklar uzmanlarının sorularını yanıtlayan Zuckerberg, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimleri ve İngiltere'nin Brexit referandumunda "yalan haberlerin" yayılmasına engel olamayan Facebook politikaları için de özür diledi. Facebook'un kurucusu, sosyal medya ağının "zarar vermek için bir platform" olarak kullanılmasının önüne geçemediklerini belirterek, "Sorumluluklarımızın tam resmini göremedik, bu bir hataydı ve yaşandığı için üzgünüm" şeklinde konuştu.