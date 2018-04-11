Zuckerberg: Bu benim hatam, çok üzgünüm

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin ABD Kongresi'nde ifade verdi.

Zuckerberg, Kongre'de senatörlerin sorularını yanıtlamaya geçmeden önce bir açıklama yaptı. Açıklamasında verilerin izinsiz paylaşılmasında kişisel sorumluluğunu kabul eden Zuckerberg özür diledi.

Zuckerberg, Facebook'un sorumluluklarını net şekilde tanımlamadığı ve bu durumun istismar edilmesine izin verdiği için "büyük bir hata" yaptığını söyledi. "Bu benim hatamdı, çok üzgünüm" diyen 33 yaşındaki Zuckerberg, Facebook'u kendisinin kurduğunu ve olanlardan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

"Yeterince çaba göstermedik"

Zuckerberg, şirketinin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etti.

Zuckerberg, dünya genelindeki yaklaşık 2 milyar kullanıcısının kişisel verilerini gelecekte daha iyi korumaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Zuckerberg, "Tüm bunlar biraz zaman alacaktır. Ancak ben bunu yerine getirmekle yükümlüyüm" dedi.