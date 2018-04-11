HABER

Zuckerberg: Bu benim hatam, çok üzgünüm

11.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, izinsiz veri paylaşılmasına yönelik ABD Kongresi’nde verdiği ifadede "Bu şirketi ben kurdum, benim hatam“ diyerek özür diledi.

Zuckerberg: Bu benim hatam, çok üzgünüm

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin ABD Kongresi'nde ifade verdi.

Zuckerberg, Kongre'de senatörlerin sorularını yanıtlamaya geçmeden önce bir açıklama yaptı. Açıklamasında verilerin izinsiz paylaşılmasında kişisel sorumluluğunu kabul eden Zuckerberg özür diledi.

Zuckerberg, Facebook'un sorumluluklarını net şekilde tanımlamadığı ve bu durumun istismar edilmesine izin verdiği için "büyük bir hata" yaptığını söyledi. "Bu benim hatamdı, çok üzgünüm" diyen 33 yaşındaki Zuckerberg, Facebook'u kendisinin kurduğunu ve olanlardan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

"Yeterince çaba göstermedik"

Zuckerberg, şirketinin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etti.

Zuckerberg, dünya genelindeki yaklaşık 2 milyar kullanıcısının kişisel verilerini gelecekte daha iyi korumaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Zuckerberg, "Tüm bunlar biraz zaman alacaktır. Ancak ben bunu yerine getirmekle yükümlüyüm" dedi.

"Uygulamaları kontrol edeceğiz"

Facebook'taki çok sayıdaki kullanıcı verisine erişimi olan tüm akıllı telefon uygulamalarını da inceleyeceklerini ifade eden Zuckerberg, söz konusu uygulamaları Facebook'ta yasaklamanın imkan dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Zuckerberg, ABD Kongresi Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley'in "Cambridge Analytica'nın tam olarak hangi ve ne sayıda veriye ulaştığı" sorusunu, "bu bilgileri daha sonra kendisine ileteceğini" belirterek yanıtsız bıraktı.

Veri skandalı, Facebook'un 87 milyon kullanıcının verilerini Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketiyle izinsiz paylaşması üzerine patlak vermişti. Cambridge Analytica’nın Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden 87 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz şekilde ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bu verilerin ABD Başkanı Donald Trump'ı iki yıl önceki seçimlerde desteklemek için kulanıldığı öne sürülüyor.

DW,Reuters,AFP/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
MHP'li başkanlar adım adım takip edilecekMHP'li başkanlar adım adım takip edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

İsrail, Filistinli genci vuran keskin nişancıya madalya verdi

İsrail, Filistinli genci vuran keskin nişancıya madalya verdi

Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti

Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti

Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Zuckerberg: Hata yaptım, özür dilerim, yaşananlardan ben sorumluyum

Zuckerberg: Hata yaptım, özür dilerim, yaşananlardan ben sorumluyum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.