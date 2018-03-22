Zuckerberg hata yaptıklarını kabul etti

Facebook’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcının kişisel verilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından izinsiz bir şekilde alınarak ABD seçimlerinde kullanıldığı haberleriyle ilgili ilk defa konuştu.

Kendi Facebook hesabından Çarşamba günü bir açıklama yayınlayan Zuckerberg, şirketin verileri koruma konusunda "hata yaptığını” kabul etti.

Zuckerberg, “Sizin verilerinizi koruma konusunda sorumluluğumuz bulunuyor ve eğer bunu gerçekleştiremiyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz” dedi.

Tam olarak ne olduğunu ve böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalıştığını belirten Zuckerberg, böyle bir hatanın yaşanmaması için aslında geçen senelerde ciddi adımlar attıklarını ve önlemler aldıklarını ifade etti.

Zuckerberg, "Ancak aynı zamanda hatalar yaptık; yapılması gereken daha çok iş var ve vites artırarak bunları yapmalıyız” dedi.

Facebook yeni önlemler alacak

Zuckerberg alınması planlanan önlemler arasında şüpheli görünen uygulamaları denetleme, uygulama geliştiricilerin verilere erişimlerini kısıtlandırma ve hangi uygulamaların kullanıcıların verilerine erişimi olduğunu gösterip, istenirse kolay bir şekilde bu iznin kaldırabileceği yeni bir aracın geliştirilmesi olarak sıraladı.