Zuckerberg İkinci Defa Kongre Üyelerinin Önüne Çıkıyor

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Salı günü Senato Ticaret ve Adalet Komisyonu önünde ifade verdikten sonra bugün de Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu önünde ifade verecek.

Zuckerberg’in Temsilciler Meclisi için hazırladığı metin de Senato için hazırladığı metnin neredeyse aynısı. Metnin içeriği, veri mahremiyeti, Cambridge Analytica skandalı, Rusya’nın seçime müdahalesi ve Facebook’un bu endişeleri gidermek için yapmakta olduklarından oluşacak.

Zuckerberg, dünkü Senato ifadesinde yaşananlar nedeniyle özür dilemişti.

Facebook’un CEO’su Senatörlere, şirketinin Rus operatörlerle savaş içinde olduğunu belirtmiş, “Bu bir yarış. Ruslar daha iyi olmak için çabalıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

Zuckerberg ayrıca, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller ekibinin Facebook çalışanlarıyla görüştüğünü de belirtti.

Zuckerberg, şirketin sahte hesapları belirlemek için yeni aygıtlar geliştirmekte olduğunu da kaydetti.

Facebook CEO’su, “bu zararı önlemek için yeterli olanı yapmadığımız açık” ifadesini de kullandı.

Cambridge Analytica adlı şirketin 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini elde ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Zuckerberg, Kongre’de ifade vermeye çağrılmıştı.