Zuckerberg Kongre önünde: Konuşmasında izlenecek 7 konu

Mark Zuckerberg Facebook'un yönetim kurulu başkanı olarak en büyük sınavına hazırlanıyor - bir değil, iki kez Kongre'de ifade verecek.

Bazıları bu oturumları siyasetçilerin zengin ve güçlü olanlara kameralar önündeki sıkıştırıdığı bir siyasi tiyatro gibi görüyor, .

Bunda biraz gerçeklik payı da olabilir. Ama halkla ilişkiler ekibi ve yardımcıları tarafından pamuklara sarılan bir kişiye daha önce bu kadar açık bir şekilde erişimimiz olmamıştı.

Açılış konuşması çoktan kamuyla paylaşıldı.

Ancak Salı ve Çarşamba günü gerçekleştirilecek oturumlar daha fazlasını ortaya çıkaracak.

Zuckerberg veri güvenliği konusunda sıkıştırılacak, özellikle de Cambridge Analytica skandalı ve sistemlerindeki açığı neden bir gazetenin haberiyle öğrendiği konusunda. Seçimlere müdahale ve kendisiyle Facebook'un geleeği konusunda da zor sorularla karşı karşıya kalacak.

Zuckerberg Kongre'de ifade vermeye hazırlanırken izlenmesi gereken şeyler neler?

1. İyi yönlere vurgu

Topluluk, topluluk, topluluk. Bu, Zuckerberg'den sıkça duyacağınız bir kelime. Açılış konuşmasında Facebook'un dünyaya getirdiği iyilikleri vurgulayacak.