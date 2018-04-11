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Zuckerberg: Sosyal medyaya yasal düzenleme kaçınılmaz

11.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde verdiği ifadenin ikinci gününde, sosyal medya şirketlerinin çalışma biçimlerine yönelik yönelik bir yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu, ancak bunun sektörün büyümesine darbe vurabileceğini söyeledi.

Zuckerberg: Sosyal medyaya yasal düzenleme kaçınılmaz

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde verdiği ifadenin ikinci gününde, sosyal medya şirketlerinin çalışma biçimlerine yönelik yönelik bir yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu, ancak bunun sektörün büyümesine darbe vurabileceğini söyeledi.

Zuckerberg "İnteretin dünya genelinde insanların yaşamındaki önemi büyüyor ve ben bir tür yasal drüzenlemenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ancak Zuckerberg "Ama bence yasal düzenlemeleri yaparken dikkatli olmalısınız. Çoğunlukla, bizimki gibi büyük, kaynaklara sahip olan şirketler bu kurallara kolayca uyum sağlayabilir. Ancak küçük, işe yeni giren şirketler için daha zor olabilir" diye devam etti.

Zuckerberg ayrıca, bugünkü ifadesinde kendisinin de Cambridge Analytica'nın verilerini usulsüz kullandığı 87 milyon kişi arasında olduğunu söyledi.

Amerikan Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda ifade veren Zuckerberg, kişisel Facebook verilerinin de Cambridge Analytica şirketinin eline geçtiğini belirtti.

Ancak Zuckerberg, kongre üyelerinin Facebook kullanıcılarının kendi verileri konusunda yeterince kontrole sahip olmadıkları yönündeki ifadesi üzerine, "Bir kullanıcı Facebook'ta bir şeyler paylaşmak istediğinde kontrole sahipler. Kontroller açıkta, ayarlarda bir yerlerde saklı değil, açıkta." dedi.

Mark Zuckerberg , "şirketinin Çin ya da Rusya'nın Facebook verilerini toplama faaliyetlerine rastlamadığını" da vurguladı.

Zuckerberg, üçüncü taraf uygulamaların Facebook'tan ne kadar veri topladığını hesaplamanın ise "aylar süreceğini" belirtti.

'Hata yaptım, özür dilerim' demişti

Mark Zuckerberg dünkü ifadesinde hata yaptığını söyleyerek, özür dilemişti.

Zuckerberg'in dünkü 5 saat süren ilk ifadesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmış ve şirketin hisselerinde son 2 yılın en büyük artışı görülmüştü.

Mark Zuckerberg, dünkü ifadesinde, Facebook'un çalışma biçimine yönelik olası bir yasal düzenlemeye destek vermekten kaçınmış ve kongre üyelerinin bu konuda kendisini köşeye sıkıştırma çabalarını savuşturmuştu.

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