Facebook'un patronu Marc Zuckerberg, Cambrige Analytica skandalının ardından, kullanıcıların verilerinin korunması konusunda Amerikan Senatosu'nun ardından Avrupa Parlamentosu'na açıklama yaptı. Zuckerberg Avrupalı milletvekillerine, "Son bir kaç yıldır sahte haberler, seçimlere yabancıların müdahalesi, terörizm, geliştiricilerin insanların bilgilerini kötüye kullanılması gibi, araçlarımızın kötü amaçlı kullanımını engelleme konusunda yeterli olamadık. Bu bir hata. Üzgünüm ve özür diliyorum. Ama bunu düzelteceğim" dedi. Marc Zuckerberg, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook kullanıcılarının hesaplarını gizlice toplayarak seçimleri etkilemek için kullandığına dair iddialar üzerine patlak veren skandalın ardından Brüksel'de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Zuckerberg'in kapalı yapılması planlanan konuşması daha sonra tarafların anlaşması üzerine oturum internet üzerinden canlı yayınlandı. Sert sorularla karşılaşan Zuckerberg'e en çok, "Facebook neden 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği'ne (RGPD) dahil olmuyor?", "Cambridge Analytica sadece buz dağının görünen yüzü mü?", "Facebook vergilerini ödüyor mu?", "Facebook bir tekel gibi mi hareket ediyor?", "terör, sahte hesaplar ve fake news'la nasıl mücadele edeceksiniz?" soruları geldi.

Soruları toplu aldıktan sonra Zuckerberg önce Facebook'un olumlu hizmetlerinden söz etti. Marc Zuckerberg, Avrupa'nın Facebook küresel topluluğunun çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, terör saldırılarıyla ilgili "safety check" uygulaması aracılığıyla insanların sevdiklerinin sağ salim olduklarını haber verdiklerini söyledi. Avrupa'da 18 bin küçük işletmenin Facebook'u ücretsiz kullanarak daha fala istihdam yarttığını, Avrupa'ya gelen göçmenlerin sevdiklerine Facebook aracılığıyla ulaştığını anlattı. Ancak ardından tıpkı Amerikan Senatosu'nda olduğu gibi hata yaptıklarını kabul etti ve Avrupa'dan da özür diledi: "Son bir kaç yıldır, bu araçların kötü amaçlı kullanımını engelleme konusunda yeteri kadar önlem almadık. Sahte haberler, terör, seçimlere yabancı müdahalesi, geliştiricilerin insanların bilgilerini kötüye kullanılması gibi... Sorumluluğumuz konusunda yeteri kadar geniş bir vizyon sahibi olamadık ve bu bir hataydı. Ve bunun için çok üzgünüm, özür diliyorum." Ancak bütün bu eksikliklerin giderilmesi için harekete geçtiklerini ve gerekli yatırımları yaptıklarını anlatan Zucerberg, "Bu değişiklikleri yapmamız zaman alacak. Ama bu konuda doğru olanı yapmaya ve insanların güvenliğini korumaya kararlıyım. Örneğin güvenlik konusunda çalışan personel sayısını iki katına çıkarıyoruz ve bu yılın sonunda bu sayı 20 bine çıkacak. Çok ciddi yatırımlar yaptık. İnsanların güvenliği, bizim için her zaman karımızı artırmaktan daha önemli" dedi

Zuckerberg abonelerin bilgilerini çaldıklarından şüphelendikleri binlerce uygulamayı incelediklerini ve 200'den fazlasını askıya aldıklarını, ekonomik çıkar elde etmek amaçlı gönderilen spam'ları filtreleyen yeni bir sistemle de 180 milyon sahte hesabı tespit ettiklerini açıkladı. Marc Zuckerberg, AB'nin 25 Mayıs Cuma günü yürürlüğe girecek olan yeni Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) de Avrupa'yla aynı gün uygulamaya koyacaklarını duyurdu. Zuckerberg, "Avrupa'nın yeni veri koruma yasasının merkezinde üç önemli ilke var: kontrol, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Her zaman bu değerleri paylaştık ve bunları biz de uygulayacağız" dedi. Rusya'nın seçimlere müdahalesinin engellenmemesi" eleştirisine de Facebook'un genç patronu, "2016 yılında, ABD başkanlık seçimlerinde Rus müdahalesini tespit etmek için çok yavaştık. O zaman, geleneksel siber saldırılara ve kimlik avına daha çok odaklandık. Önümüzdeki 18 ay içinde, Avrupa Parlamentosu, ABD, Brezilya, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere, küresel çapta önemli seçimler yapılacak. Şimdi 'fake news' ve hatalı bilgilerin yayılmasını engellemek için çok büyük yatırımlar yaptık ve bu konuda daha fazla dikkatli ve tecrübeliyiz" dedi.