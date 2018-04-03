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Zuckerberg'den Tim Cook'un eleştirisine yanıt: "İçten değil"

03.04.2018 06:57 | Son Güncelleme

Kullanıcılarının verilerini bir siyasi danışmanlık şirketine satmakla suçlanan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook'un iş modeliyle ilgili yönelttiği eleştirilere 'içten değil' diyerek cevap verdi.

Zuckerberg'den Tim Cook'un eleştirisine yanıt: "İçten değil"

Kullanıcılarının verilerini bir siyasi danışmanlık şirketine satmakla suçlanan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, internet haber sitesi Vox'a yaşanan bu skandal ile ilgili bir röportaj verdi.

50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası için çalışan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçtiğinin ortaya çıkması şirketi zora sokmuştu.

Zuckerberg, Vox'a verdiği röportajında bu sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Kendisine kalsa üç ya da altı ay içinde bu sorunu çözebilmeyi istediğini, ancak bu meselesinin derinlemesine inmek gerektiği için birkaç yıl gerektiğini söyleyen Zuckerberg, Facebook'un iş modelini savundu.

Özellikle teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'u ve Zuckerberg'i iş modeli yüzünden eleştirmişti.

"Ben hiçbir şekilde Zuckerberg'in yaşadığını yaşamazdım" diyen Cook, Facebook'u eleştirmiş, Apple'ın kullanıcılara ürün sattığını, kullanıcıları reklam verenlere satmadığını söylemişti.

Vox'un bu konuyla ilgili sorusuna Zuckerberg şu yanıtı verdi:

"Eğer bir şekilde para vermiyorsanız sizinle ilgilenmem savının içten olmadığını düşünüyorum, aynı zamanda gerçekle de bağdaşmıyor. Burada gerçeğe bakarsanız, eğer dünyadaki herkesi birbirine bağlayan bir servis kurmak istiyorsanız, birçok insanın bunu ödemeye parası olmadığını bilirsiniz.

"Aynı zamanda çok sayıda medya aracı ile reklama dayalı bir model herkese ulaşmanızı sağlayan bir servis kurmaktaki en mantıklı model."

Zuckerberg röportajında Facebook'un sadece insanları birbirine bağlama fonksiyonuna odaklanarak 'idealist' davrandıklarını ve platformun sadece olumlu taraflarına odaklandıklarını, ancak dezavantajları üzerine düşünemediklerini savundu.

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