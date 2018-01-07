Zuckerberg'in 2018 hedefi: Facebook'u düzeltmek

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İş insanı Mark Zuckerberg'i kurucusu olduğu Facebook'tan takip edenler bilir, her yıl gerçekleştirmek için kendisine yeni bir hedef seçer.

Zuckerberg'in 2018 yılı için seçtiği hedef ise sosyal medya platformu Facebook'taki sorunları çözmek.

Dünyanın endişeli ve kutuplaşmış bir durumda olduğunu söyleyen Zuckerberg, Facebook topluluğunu tacizden ve nefretten korumak, ulus devletlerin müdahelelerini önlemek, Facebook'ta kaliteli zaman geçirilmesini sağlamak gibi amaçları hayata geçirmek için platformdaki sorunları çözmeye çalışacağını söyledi.

Zuckerberg, platformda çok sayıda hatanın ortaya çıktığını ve araçların kötüye kullanılmasının önüne geçemediklerini aktardı.

İş adamı, bunun kişisel bir hedef olmadığını da kabul etti.

Sosyal medyada da Facebook'un CEO'su olarak görevinin zaten bu olduğunu söyleyen kullanıcılar oldu.

Teknoloji merkeziyetçiliği sarsıyor mu?Zuckerberg aynı zamanda teknolojinin merkeziyetçiliği sorgulaması açısından insanların lehine olduğunu, ancak son zamanlarda kullanıcıların bu konuda ümidinin de çok kalmadığını belirtti.