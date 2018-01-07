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Zuckerberg'in 2018 hedefi: Facebook'u düzeltmek

07.01.2018 12:01 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, her yıl gerçekleştirmek için kendisine yeni bir hedef seçer. Zuckerberg'in 2018 yılı için seçtiği hedef ise sosyal medya platformu Facebook'taki sorunları çözmek.

Getty Images Zuckerberg

İş insanı Mark Zuckerberg'i kurucusu olduğu Facebook'tan takip edenler bilir, her yıl gerçekleştirmek için kendisine yeni bir hedef seçer.

Zuckerberg'in 2018 yılı için seçtiği hedef ise sosyal medya platformu Facebook'taki sorunları çözmek.

Dünyanın endişeli ve kutuplaşmış bir durumda olduğunu söyleyen Zuckerberg, Facebook topluluğunu tacizden ve nefretten korumak, ulus devletlerin müdahelelerini önlemek, Facebook'ta kaliteli zaman geçirilmesini sağlamak gibi amaçları hayata geçirmek için platformdaki sorunları çözmeye çalışacağını söyledi.

Zuckerberg, platformda çok sayıda hatanın ortaya çıktığını ve araçların kötüye kullanılmasının önüne geçemediklerini aktardı.

İş adamı, bunun kişisel bir hedef olmadığını da kabul etti.

Sosyal medyada da Facebook'un CEO'su olarak görevinin zaten bu olduğunu söyleyen kullanıcılar oldu.

Teknoloji merkeziyetçiliği sarsıyor mu?Zuckerberg aynı zamanda teknolojinin merkeziyetçiliği sorgulaması açısından insanların lehine olduğunu, ancak son zamanlarda kullanıcıların bu konuda ümidinin de çok kalmadığını belirtti.

Bu konuda da Facebook'un mottosunda olduğu gibi gücü tekrar insanların eline vermek için çalışacağını söyledi.

2004 yılında Facebook'u kuran Zuckerberg, 2009 yılından beri her senenin başında kendisine hedefler seçiyor.

Bunlar arasında Mandarin Çincesi öğrenmek, her ABD eyaletini gezmek, evi için bir yapay zeka geliştirmek, 52 kitap okumak gibi maddeler vardı.

Facebook son zamanlarda 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerini etkileyecek şekilde yalan haberlerin türemesine izin vermekle eleştirilmişti.

Mark Zuckerberg'**in şimdiye kadarki yeni yıl hedefleri**

2009 - Her gün kravat takmak

2010 - Mandarin Çincesi öğrenmek

2011 - Sadece kendi avladığı etleri yemek

2013 - Facebook dışında her gün yeni biriyle tanışmak

2015 - Her hafta bir kitap okumak

2016 - Evi için basit bir yapay zeka yapmak

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