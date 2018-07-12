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Zuhal Olcay'a hapis cezası

12.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

Sanatçı Zuhal Olcay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Zuhal Olcay'a hapis cezası

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesinde görülen davada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan Olcay, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu ile olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak hapis cezasının ertelenmesine ve sanığın 18 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde Olcay'ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylerken şarkı sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı, ayrıca şarkıyı söylerken Erdoğan'a yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği suçlaması yer alıyordu. İddianamede Olcay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Olcay'a yönelik dava, konseri izleyen bir izleyicinin 155 polis ihbar hattını arayarak şikâyette bulunması sonucu açılmıştı.

Anadolu 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde Mart ayında yapılan duruşmada Olcay bir yıl hapis cezasına çarptırılmış, ceza on aya indirilmiş ancak sanatçının 2010 yılında "kamu görevlisine hakaret" suçundan aldığı para cezası nedeniyle ertelenmemişti. Olcay kararı temyiz ederek bir üst mahkemeye taşımıştı.

DW/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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