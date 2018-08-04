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20 bin öğretmen ataması 2018: Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! (20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

20 bin öğretmen ataması yapılacak müjdesi, öğretmen adaylarını heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programını tanıtımında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu sözler üzerine 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak merak edilmeye başlandı. İşte 20 bin öğretmen ataması 2018 detayları...

20 bin öğretmen ataması 2018: Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! (20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?)

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bu soru, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programını tanıtımı sonrasında sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacağını söyledi. Bu sözler üzerine heyecanlanan öğretmen adayları, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak merak etmeye başladılar. İşte detaylar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştı. Bu atamalar sonrasında bir yere yerleşemeyen öğretmen adayları, dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar ile tekrar umutlandılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Okullarımızı daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumumuzu kent güvenlik yönetim sistemine entegre ediyoruz.

Güvenlik önceliği olan 30 bin okulumuzdan başlayarak her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranını arttırıyoruz. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçiyoruz.

Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eğitimini etkin bir şekilde verebilmek için öğretmen ve öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alıyoruz.

Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya gençlik ve spor bakanlığımız ile kültür ve turizm bakanlığımız da destek veriyor.

Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz.

Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversiteler ile iş birliğini güçlendiriyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları atıyoruz dedi.

20 bin öğretmen ataması ile ilgili olarak net bir tarih verilmedi. Fakat http://personel.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden konu ile ilgili olarak bir açıklama yapılması bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması ile ilgili yeni gelişmeler olduğu zaman anlık olarak sizlerle paylaşacağız.

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