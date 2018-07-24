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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Bugün Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Saat 13:00'te tüm sonuçların belli olacağının açıklanmasının ardından heyecan doruktaydı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat 13:00 itibariyle açıklanarak erişime açıldı.

Öğretmen adaylarının beklediği sonuç sorgulama sayfası bugün saat 13.00'da İKGM yani MEB'in İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfası üzerinen erişime açıldı. Atama sonuçları saat 13:00'te itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandı.

ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Atanan öğretmenlerden istenilecek belgeler neler?

MEB'in daha önce yaptığı duyuruda atanan öğretmenlerden bazı istenilen belgeler bulunuyor. Bu belgeleri eksiksiz ibraz eden öğretmenler ile sözleşme yapılacak. Belgeleri eksik olanlar ise göreve başlatılamayacak. Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen adaylar ise atandıkları il Millî Eğitim Müdürlüklerine belgeleri teslim ederek görevine başlayacak. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler İl Millî Müdürlüklerine değerlendirme sunulacak. Göreve başlatılmasına engeli olmayanlar görevine başlayacak. Tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na iletilecek.

Atanan adaylardan istenecek belgeler ise şöyle:

  • Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

  • Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

  • Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

  • Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı açıldıSözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı açıldı
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