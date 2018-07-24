20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Öğretmen adaylarının beklediği sonuç sorgulama sayfası bugün saat 13.00'da İKGM yani MEB'in İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfası üzerinen erişime açıldı. Atama sonuçları saat 13:00'te itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandı.

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Atanan öğretmenlerden istenilecek belgeler neler?



MEB'in daha önce yaptığı duyuruda atanan öğretmenlerden bazı istenilen belgeler bulunuyor. Bu belgeleri eksiksiz ibraz eden öğretmenler ile sözleşme yapılacak. Belgeleri eksik olanlar ise göreve başlatılamayacak. Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen adaylar ise atandıkları il Millî Eğitim Müdürlüklerine belgeleri teslim ederek görevine başlayacak. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler İl Millî Müdürlüklerine değerlendirme sunulacak. Göreve başlatılmasına engeli olmayanlar görevine başlayacak. Tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na iletilecek.